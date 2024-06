Pacientes do CAPS iniciam aulas de alfabetização e letramento

Aulas gratuitas / Divulgação

A SESAU (Secretaria de Saúde e Saneamento) de Aquidauana, em colaboração com a UFMS – Campus Aquidauana, está promovendo um programa de Alfabetização e Letramento para os pacientes do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial). O objetivo é oferecer educação básica e desenvolver habilidades de leitura e compreensão de texto entre jovens e adultos que frequentam o centro. As aulas são conduzidas por estudantes do curso de pedagogia da UFMS – Campus Aquidauana.

Este projeto não apenas busca atender às necessidades educacionais dos pacientes, mas também visa aprimorar o processo terapêutico oferecido pelo CAPS. Segundo Jéssica Casanova, coordenadora do CAPS, as aulas representam um resgate da cidadania para aqueles que não tiveram acesso à educação formal devido a várias circunstâncias.

Sebastião Gomes, paciente do CAPS há mais de 15 anos, expressou sua gratidão pela oportunidade de aprender a ler e escrever, algo que lhe foi negado anteriormente. Ele destacou a importância dessa iniciativa para sua vida e autoestima.

O CAPS de Aquidauana é responsável pelo acompanhamento diário de casos de saúde mental complexos e atende mais de 450 pacientes, incluindo residentes de municípios vizinhos como Anastácio, Miranda, Bodoquena, Dois Irmãos do Buriti e Nioaque.

Os interessados em participar do programa de Alfabetização e Letramento podem dirigir-se à sede do CAPS, localizada na Rua Giovanni Toscano de Brito, 2367, Bairro Santa Terezinha (antigo CMEI Leonor Garcia). O horário de atendimento foi estendido das 07h às 17h para melhor atender às necessidades da comunidade.