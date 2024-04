Pacientes do CAPS terão aulas de alfabetização e letramento em Aquidauana

Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento (SESAU), em parceria com a UFMS – Campus Aquidauana irá realizar a Alfabetização e Letramento para os pacientes do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

O projeto tem por objetivo de alfabetizar e, também, desenvolver habilidade de leitura, compreensão de texto entre jovens e adultos. O projeto terá início no mês de maio.

As aulas serão ministradas pelas acadêmicas do curso de pedagogia da UFMS – Campus Aquidauana.

“Estimular autonomia e a participação ativa dos nossos pacientes do CAPS é a nossa estratégia com este projeto junto com a UFMS. Encorajar os pacientes a assumirem um lugar de protagonismo através do aprendizado, possibilitando ensino aliado a suas terapias já existentes em nosso serviço Psicossocial”, afirmou a secretária de Saúde e Saneamento, Patrícia Panachuki.

Estiveram participando da reunião a coordenadora do CAPS, Jéssica Casanova, a Profª. Dra. Janete Rosa da Fonseca, curso de Pedagogia e do Programa de Mestrado em Estudos Culturais da UFMS.