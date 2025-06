Painéis de saúde permitem monitoramento de riscos sociais, sanitários e vetoriais em MS

Ponta Porã vista de cima / Marcos Espíndola

A entrega da tecnologia ocorreu durante visita técnica nesta segunda-feira (2), e marcou também o início da implantação da sala de situação da saúde municipal, com comitê técnico multidisciplinar focado no enfrentamento de crises sanitárias e decisões baseadas em dados.

O Governo do Estado, por intermédio da SES (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul) concedeu à Secretaria Municipal de Saúde de Ponta Porã o acesso a painéis de inteligência em saúde, antes restritos ao nível estadual. As ferramentas permitem o monitoramento em tempo real de riscos sociais, sanitários e vetoriais, além de um mapa territorial com notificações de casos de arboviroses.

“Desenvolvemos ferramentas tecnológicas avançadas que possibilitam às secretarias municipais de saúde, especialmente nas regiões de fronteira, o acesso em tempo real a painéis integrados com dados epidemiológicos georreferenciados. A plataforma utiliza inteligência de dados para cruzar informações, gerar alertas automáticos e facilitar a visualização de tendências. Com essas soluções, as decisões ganham mais precisão, eficiência e impacto direto na proteção da população”, afirmou o coordenador de tecnologia da informação, Marcos Espíndola, que apresentou as ferramentas e conduziu a liberação dos acessos.

Também estiveram presentes o gerente regional da Sanesul em Ponta Porã, Célio Poveda Filho, e a tecnóloga em saneamento ambiental, Natalia Pereira, representando a integração entre saúde e saneamento nas ações de vigilância.

Ainda nesta segunda, agentes de controle de endemias do município receberam novos celulares no Paço Municipal. O ato também marca o lançamento da nova funcionalidade do eVisita, que registra e georreferência depósitos públicos com potencial para focos do mosquito da dengue — e que será testada primeiro em Ponta Porã.

Ponta Porã também sediará primeira Sala de Situação Binacional do país

Além da tecnologia direcionada à secretaria municipal, a cidade será a primeira a implantar a Sala de Situação de Saúde Binacional, iniciativa inédita no Brasil. Com previsão de funcionamento neste mês, a estrutura física fará parte de uma rede integrada com o Paraguai, focada na vigilância conjunta e resposta rápida a emergências sanitárias.

A proposta, coordenada pela SES e pactuada em reunião binacional com presença do Ministério da Saúde, autoridades paraguaias, organismos internacionais e prefeituras da fronteira, prevê a instalação das salas também em Mundo Novo e Porto Murtinho.

O modelo adotado contará com mapas interativos, sistemas de georreferenciamento e equipes técnicas binacionais atuando de forma coordenada.

