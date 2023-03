Para tranquilizar mães, sala de parto usa técnica de música durante nascimento

O Hospital Municipal Renato Albuquerque Filho, em Miranda, inicia um novo método de incluir música na sala de parto para tranquilizar mães durante o nascimento. A gestante pode optar por música no espaço.

A sala contem um banheiro adaptado com possibilidade de banho quente para as mães, com barras em que elas podem se apoiar para os momentos de contração. O local passou por recente reforma, viabilizada pela parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado.

“Todo o ambiente foi pensado para incentivar o parto humanizado. E, acima de tudo, para oferecer segurança e conforto para cada mãe de Miranda. Não posso deixar de lembrar da parceria com o Governo. Sou muito grato ao ex-governador Reinaldo e, agora, ao seu sucesso, Eduardo Riedel, que nos estenderam as mãos e possibilitaram a conquista de mais este benefício para nossa Miranda”, explicou o prefeito Fábio Florença.

Na última sexta-feira (17), gestantes que fazem o pré-natal na rede pública participaram de uma visita ao novo espaço, para conhecerem as instalações. A enfermeira Daiane Silveira recepcionou as gestantes e deu orientações sobre pré-parto, parto e pós-parto. A nutricionista Márcia Jara orientou as gestantes sobre amamentação.



“A visita hospitalar das gestantes de primeira viagem foi importante e muito gratificante. Foi lindo de ver as gestantes indígenas e não indígenas do município de Miranda se familiarizarem com ambiente hospitalar e tirar dúvidas que aparentemente eram simples. Porém, para elas era um mundo desconhecido que causava medo”, afirmou Eder Nimbu, coordenador técnico do Polo Base da Indígena da Secretaria de Saúde Indígena e conselheiro municipal de saúde.