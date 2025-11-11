"Pedalando Contra o Câncer" acontece no sábado em Aquidauana

Evento promovido pela Rede Feminina e Secretaria de Esporte incentiva saúde e conscientização sobre o combate ao câncer em Aquidauana
Pedalada em conscientização / Ilustrativa
A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Aquidauana realiza no próximo sábado, 15, a partir das 8h da manhã, o passeio ciclístico “Pedalando Contra o Câncer”, uma ação voltada à promoção da saúde e à conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença.
O ponto de partida será na Praça dos Estudantes, com chegada na Lagoa Comprida. O evento convida toda a comunidade a participar desse momento de união e solidariedade, reforçando a luta contra o câncer.
Organizado em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, o passeio é aberto a todas as idades. A organização incentiva os participantes a vestirem azul e a reunirem familiares e amigos para pedalar juntos por essa causa nobre.
