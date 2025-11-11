Acessibilidade

11 de Novembro de 2025 • 16:46

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

"Pedalando Contra o Câncer" acontece no sábado em Aquidauana

Evento promovido pela Rede Feminina e Secretaria de Esporte incentiva saúde e conscientização sobre o combate ao câncer em Aquidauana

Redação

Publicado em 11/11/2025 às 15:31

Atualizado em 11/11/2025 às 15:41

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Pedalada em conscientização / Ilustrativa

A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Aquidauana realiza no próximo sábado, 15, a partir das 8h da manhã, o passeio ciclístico “Pedalando Contra o Câncer”, uma ação voltada à promoção da saúde e à conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença.

O ponto de partida será na Praça dos Estudantes, com chegada na Lagoa Comprida. O evento convida toda a comunidade a participar desse momento de união e solidariedade, reforçando a luta contra o câncer.

Organizado em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, o passeio é aberto a todas as idades. A organização incentiva os participantes a vestirem azul e a reunirem familiares e amigos para pedalar juntos por essa causa nobre.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Serviços

Unidades de saúde de Aquidauana terão alteração de horário no feriado

Saúde

Anvisa proíbe suplementos e energéticos com adição de ozônio

Saúde

Anastácio realiza evento "Prevenção é o Primeiro Passo" com grande público

Ação do Outubro Rosa e Novembro Azul reuniu comunidade e destacou a importância do autocuidado e do diagnóstico precoce

Saúde

Miranda adota novas diretrizes do Novembro Azul com foco na prevenção

Publicidade

Saúde

Mato Grosso do Sul registra 8.272 casos confirmados de dengue

ÚLTIMAS

Educação

Participante do Pé-de-Meia ganha R$ 200 se fizer dois dias de Enem

Bônus será depositado em conta da Caixa após conclusão do ensino médio

Trânsito

Acidente entre carro e moto deixa uma vítima em Aquidauana nesta terça

; Bombeiros e PM atenderam o caso

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo