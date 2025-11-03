Acessibilidade

03 de Novembro de 2025 • 19:29

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

"Pedalando Contra o Câncer" promove conscientização em Aquidauana

Evento promovido pela Rede Feminina e Secretaria de Esporte incentiva saúde e conscientização sobre o combate ao câncer em Aquidauana

Redação

Publicado em 03/11/2025 às 15:14

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Pedalada em conscientização / Ilustrativa

A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Aquidauana realiza, no dia 15 de novembro, a partir das 8h da manhã, o passeio ciclístico “Pedalando Contra o Câncer”, uma ação voltada à promoção da saúde e à conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença.

O ponto de partida será na Praça dos Estudantes, com chegada na Lagoa Comprida. O evento convida toda a comunidade a participar desse momento de união e solidariedade, reforçando a luta contra o câncer.

Organizado em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, o passeio é aberto a todas as idades. A organização incentiva os participantes a vestirem azul e a reunirem familiares e amigos para pedalar juntos por essa causa nobre.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

Outubro Rosa chega ao fim e dá lugar ao Novembro Azul em Aquidauana

Saúde

SES adota estratégias para ampliar segurança do paciente em partos e internações

Educação

Inep publica resultado dos recursos da 2ª etapa do Revalida

Revalida 2025: cartão de confirmação de inscrição está disponível

Prazo para recursos da 2ª etapa do Revalida 2025/1 termina hoje

Revalida divulga resultado de recursos para atendimento especializado

Saúde

Anvisa proíbe duas substâncias utilizadas em unhas em gel

Publicidade

Saúde

Mato Grosso do Sul confirma mais de 8 mil casos de dengue

ÚLTIMAS

Polícia

Dupla é presa com mais de 150 quilos de drogas durante ação na BR-262

Dois veículos foram interceptados após tentativa de fuga

Trânsito

Motociclista fica ferido em acidente entre carro e moto em Anastácio

Colisão aconteceu na manhã desta segunda-feira (3) na Avenida da Integração, próximo ao Parque Municipal

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo