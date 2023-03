'Pedalando pela vida': pedal por importância em doação de sangue acontece no sábado

Ciclistas devem se vestir de vermelho para dia da ação / Divulgação

Em prol da importância em doação de sangue e medula óssea, acontece no próximo sábado (11) a campanha “Pedalando pela Vida”, com concentração em frente ao Hemosul de Corumbá, às 8h, com todos vestidos de camisa vermelha.

A ação visa mostrar aos moradores a importância na doação. Também acontece na terça (14) e quarta-feira (15) a coleta de sangue na cidade.

É necessário: