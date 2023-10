Pioneira no país, SES implementa estratégia para a redução da morbimortalidade materna

Divulgação

Para dar continuidade à redução da taxa de mortalidade infantil e materna no Estado, a SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da Coordenadoria da Saúde da Mulher, Criança e Maternidade, através da cooperação técnica com a Opas/OMS (Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde), realizou na quinta-feira (26) a abertura da “Estratégia de Formação de Multiplicadores em Saúde Materna para o Mato Grosso do Sul”, na Startup Sesi/MS, em Campo Grande.

A estratégia é pioneira no Brasil e com potencial de impactar na redução de morbimortalidade materna. A programação segue até o dia 31 de outubro.

A qualificação multiprofissional em saúde materna no estado foi construída com o objetivo de preparar os participantes para atuarem de forma eficaz, como membros de uma equipe, na assistência à gravidez, parto e gerenciamento de emergências obstétricas, com base em evidências científicas, recomendações nacionais e da OMS.

Conforme a coordenadora da Saúde da Mulher, Criança e Maternidade da SES, Andriely Gomes dos Santos, a oficina propõe uma metodologia que valoriza o conhecimento prévio dos participantes, com enfoque na aprendizagem de adultos e promove uma repadronização a partir das evidências científicas.

“O desenvolvimento e implementação da qualificação multiprofissional em saúde materna de Mato Grosso do Sul visa responder à necessidade de acelerar o progresso na qualidade dos cuidados ofertados aos cidadãos do estado na área da saúde materna”.A SES estabeleceu como uma das linhas prioritárias de trabalho a implementação da estratégia, levando em consideração a extensão do nosso estado, necessidade de regionalização e garantia da suficiência territorial.

Além disso, a estratégia descreve a abordagem para desenvolver a atualização e aprendizagem nos serviços de assistência à gravidez e parto de baixo risco, aumentando a capacidade dos serviços e profissionais em ofertar um cuidado com base no respeito à fisiologia do processo, centrado na autonomia e, ainda, auxilia na identificação e encaminhamento das complicações obstétricas e neonatais com qualidade de cuidado.

As oficinas serão ministradas pela enfermeira obstetra, Tatianne Frank, e pela consultora Nacional em Saúde das Mulheres da Opas, Gabriela Giacomini. O evento também conta com a participação de multiplicadores das quatro macrorregiões do estado e do DSEI (Distrito Sanitário Especial Indígena).