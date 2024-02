População indígena de MS é a primeira do país a receber vacinação contra dengue

Prefeitura de Dourados

Dourados começou, neste sábado (24), a primeira ação de vacinação em larga escala contra a dengue dentro de um território indígena no País. As primeiras doses do imunizante Qdenga, que previne casos graves da doença, são aplicadas na Reserva Indígena do município desde as 8h.

Segundo o Campo Grande News, cerca de 200 pessoas formavam fila antes do horário previsto para início, segundo acompanhou o coordenador municipal de imunização, Edvan Marcelo Marques. A meta é vacinar 16 mil indígenas de 4 a 59 anos, público elegível para receber a vacina conforme os critérios aprovados pelo Ministério da Saúde.

Neste primeiro dia, as vacinas são aplicadas no pátio da Escola Municipal Indígena Tengatuí. A ação vai até as 15h. Nos demais dias, haverá imunização nos postos de saúde para os indígenas.

Autorização

O município, que também foi o primeiro do Brasil a oferecer vacina contra a dengue em grande escala, começou a imunizar a população que vive fora dos territórios indígenas em 3 de janeiro. Até o momento, foram aplicadas 29 mil doses das 150 mil previstas.