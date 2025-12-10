Acessibilidade

10 de Dezembro de 2025 • 18:00

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

Portaria amplia temporariamente prazo de auxílio-doença sem perícia

Medida vigora por um período de 120 dias

Agência Brasil

Publicado em 10/12/2025 às 11:55

Atualizado em 10/12/2025 às 13:08

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Agência do INSS / Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Uma portaria conjunta publicada pelo Ministério da Previdência Social e pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) autoriza, em caráter excepcional e transitório, a ampliação do prazo máximo de duração do auxílio por incapacidade temporária concedido por meio do sistema Atestmed (sem perícia presencial).

De acordo com o texto, beneficiários que tiverem auxílios por incapacidade temporária concedidos por meio de análise documental, ainda que de forma não consecutiva, poderão se afastar por até 60 dias. A ampliação do prazo, segundo a portaria, vigora por um período de 120 dias, ou seja, até abril de 2026.

Entenda
Segurados do INSS que precisam solicitar o benefício por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) podem fazer o requerimento por meio de análise documental via Atestmed e ter o benefício concedido sem passar pela perícia médica. Mesmo segurados que já têm perícia presencial marcada podem fazer a solicitação.

Para solicitar o benefício apresentando apenas o atestado médico, o segurado deve acessar o site do INSS ou o aplicativo MeuINSS, já que é preciso anexar ao requerimento documentos médicos ou odontológicos que indiquem necessidade de afastamento das atividades habituais.

Solicitações de benefício por incapacidade realizadas pela Central 135 serão agendadas e poderão ser transformadas via sistema Atestmed, desde que o cidadão anexe a documentação necessária para a análise de forma remota.

Caso não seja possível conceder o benefício pela conformação dos documentos médicos ou odontológicos, será indicado ao cidadão que agende uma perícia presencial. O benefício, de acordo com o INSS, não será indeferido com base exclusivamente na análise documental.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• INSS e Caixa suspendem seguro prestamista em crédito consignado

• INSS inicia pagamentos de outubro nesta segunda-feira

• Quatro milhões de pessoas terão de fazer prova de vida no INSS

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

Bonito realiza vacinação antirrábica para pets no sábado

Saúde

MS acende alerta para risco de canetas emagrecedoras ilegais

Boletim

MS registra 8.319 casos confirmados de dengue

MS registra 8.299 casos confirmados de dengue

Mato Grosso do Sul registra 8.272 casos confirmados de dengue

Mato Grosso do Sul confirma mais de 8 mil casos de dengue

Saúde

Anastácio realiza palestra sobre violência contra a mulher na Câmara

Publicidade

Saúde

InfoGripe aponta que SRAG cresce entre crianças em MS

ÚLTIMAS

Quebrando Barreiras!

Escola pública de Anastácio celebra formatura inédita em Balneário Camboriú

Em um feito inédito, os alunos do 3º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Roberto Scaff transformaram a tradicional confraternização em uma viagem de formatura de tirar o fôlego

Política pública

Aquidauana recebe troféu 5 estrelas em prêmio estadual de segurança no trânsito

Nesta segunda-feira, dia 9, o prefeito Mauro do Atlântico recebeu a equipe do Demutran no gabinete para celebrar a conquista

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo