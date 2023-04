Povo das Águas atende no Alto Pantanal nesta semana; confira

Atendimento prestado para regiões pantaneiras / (Foto: Divulgação)

O programa social Povo das Águas atende a partir da próxima sexta-feira, 14, os ribeirinhos do Alto Pantanal, em Corumbá.

A equipe leva serviços de assistência assistências médicas, odontológicas, sociais, assistenciais, educacionais e de fomento a pequenas produções.

Confira o calendário:

O atendimento começa na sexta-feira (14), nas regiões do Tagiloma; Tuiuiú; Piuval e Capim Gordura. Os serviços prestados, na subida, acontecerão nos Portos Tagiloma; Tuiuiú; Piuval e Capim Gordura. No sábado (15) vão ser atendidos os ribeirinhos da região do Castelo no Porto do Zequinha das 8h às 12h.

Os serviços continuam no domingo (16), na região conhecida como Ilha Verde e do Paraguai Mirim, na sede do Instituto AGWA. Os ribeiros serão atendidos das 8h às 13h.

Na segunda-feira (17), o Povo das Águas estará no Porto São Francisco e Mato Grande, na Casa da Dona Marvina, das 7h às 11h. Das 14h30 às 17h30 o atendimento será no Porto São Pedro, para os moradores das regiões ribeirinhas do Bonfim; Chané e Porto São Pedro.

Para a terça-feira (18), a equipe vai atender as famílias das regiões do Amolar; Porto do Binega e Barra do São Lourenço. Os serviços serão das 7h às 12 horas na Escola da Barra do São Lourenço.

A região do Rio São Lourenço recebe a equipe do programa na quarta-feira (19), das 7h às 11h o serviço vai ser prestado no Porto Novo Horizonte, na Casa do senhor Ramão Godói. Já das 14h às 16 h será na Casa do João e da Maria, no Porto Mangueiral.