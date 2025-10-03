Povo das Águas atende ribeirinhos do Taquari a partir da terça-feira

Programa Povos das Águas / Divulgação

A Prefeitura de Corumbá, por meio do Programa Social Povo das Águas, atende, a partir da terça-feira, 07 de outubro, as famílias residentes na região do Taquari, no Médio Pantanal. Executada com recursos próprios do Município, a ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

Na terça-feira, dia 07, das 08h às 12h, os atendimentos serão na Colônia Rio Negro, na Casa do João Banana. Na quarta, dia 08, os serviços serão na Casa do Alexandre (Pelé), na região da Colônia do Cedrinho e Corixão das 08h às 12 horas.

Na quinta-feira, 09 de outubro, o atendimento será na Colônia do Bracinho, das 08h às 12h, na Escola Sebastião Rolon. Na sexta-feira, dia 10, os serviços serão prestados aos moradores das regiões da Colônia do Cedro, na Escola Nazaré, das 08h às 12h.

As equipes do Povo das Águas atendem no sábado dia 11, as famílias da Colônia São Domingos/Comunidade do Porto Sagrado, na Escola Santa Aurélia, das 08h às 12 horas. No domingo, 12 de outubro, também na Escola Santa Aurélia, serão atendidas as famílias da Colônia São Domingos/Comunidade do Porto Figueira.

Povo das Águas

Criado em 2009, o Programa Social Povo das Águas tem como objetivo levar serviços públicos essenciais às populações que vivem em regiões de difícil acesso, promovendo o bem-estar e a inclusão social. O programa se destaca por sua equipe multidisciplinar, composta por profissionais de diferentes áreas, que oferecem serviços nas áreas de saúde, assistência social e educação, além da distribuição de benefícios eventuais e de ações que promovem o desenvolvimento comunitário integrado e sustentável.

Amparado pela Lei Municipal nº 2.263, de 24 de agosto de 2012, o programa é uma iniciativa que envolve o poder público, a sociedade civil organizada e colaboradores, com o propósito de garantir atendimento digno e eficaz às comunidades ribeirinhas, fortalecendo os vínculos sociais e promovendo o acesso a políticas públicas de qualidade.

A Prefeitura de Corumbá reafirma seu compromisso com o bem-estar da população, trabalhando para levar dignidade e serviços essenciais a todos os cidadãos, especialmente àqueles que vivem em áreas remotas. A programação inclui atendimento a diversas comunidades, com serviços públicos voltados à saúde, assistência social e educação.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!