Prefeitura de Aquidauana divulga alerta para febre maculosa

Doença transmitida pela picada do carrapato / Agência Brasil

A prefeitura de Aquidauana divulgou nesta terça-feira, 20, comunicado de alerta aos moradores diante dos casos de febre maculosa no Brasil. Nenhum caso foi notificado em Mato Grosso do Sul.

Conforme a Secretaria de Saúde, a transmissão acontece pela picada do carrapato infectado ou pelo contato direto com as bactérias parasita esmagado em lesões da pele.

“É importante lembrar que a doença não é transmitida de pessoa para pessoa. É preciso ter acontecido a exposição ao carrapato infectado para que a infecção ocorra”.

Os sintomas iniciais são: febre alta, dor de cabeça, dor no corpo e manchas vermelhas na pele. Em caso de notar alguns, o morador pode buscar imediatamente atendimento médico na ESF mais próxima.