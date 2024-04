Prefeitura de Bonito palestras sobre o autismo

Abril é o mês de conscientização sobre o autismo e tem como objetivo de dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) por meio de ações de inclusão da pessoa com autismo e da família na comunidade.

Também objetiva ajudar pais, familiares, professores, a identificar características na criança, que possam ser sinais do autismo, como dificuldade de interação social, dificuldade em se comunicar, hipersensibilidade sensorial, desenvolvimento motor atrasado e comportamentos repetitivos ou metódicos podem identificar a presença do TEA.

O autismo pode ser identificado ainda nos primeiros anos de vida, embora o diagnóstico de um profissional seja dado apenas entre os 4 e 5 anos de idade.

Considerando a importância das ações, a Secretaria de Saúde realizou um evento nesta quinta-feira (4) com a presença do médico pediatra Dr. Ivan Akucevikius e das profissionais do CER (Centro de Especialidades em Reabilitação), a terapeuta ocupacional, Cristina Alves Silveira e a psicóloga Raquel Castilho Brum para falar sobre o tema.

O evento foi realizado na Câmara Municipal e contou com a participação da comunidade em geral, bem como dos professores da Rede Municipal de Ensino.