16 de Setembro de 2025 • 01:38

Saúde

Prefeitura de Corumbá divulga cronograma de vacinação da semana

As salas de vacina funcionam em dois períodos, das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30

Redação

Publicado em 15/09/2025 às 20:00

SES lançou a campanha de vacinação 'MS Vacina Mais: Sarampo' / SES-MS

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou o cronograma das salas de vacina para o período de 15 a 19 de setembro. A programação inclui imunizações contra dengue, influenza e sarampo, com atendimento em diversos bairros da cidade.

A vacinação contra a dengue está disponível para adolescentes de 10 a 14 anos, enquanto as vacinas contra influenza e sarampo seguem disponíveis ao público conforme as recomendações do Ministério da Saúde.

As salas de vacina funcionam em dois períodos, das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30.

Salas com atendimento normal:

  • ESF Padre Ernesto (Bairro Dom Bosco)
  • ESF Popular Velha (Bairro Popular Velha)
  • ESF Rosimeire Ajala - Beira Rio (Centro)
  • ESF Ênio Cunha (Bairro Cervejaria)
  • ESF Bonifácio Tiaen (Bairro Padre Ernesto Sassida)
  • ESF Walter Victório (Bairro Cravo Vermelho)
  • ESFs Rurais – conforme cronograma específico
  • ESF Pedro Paulo II (Centro)

Salas com horários diferenciados:

  • ESF Nova Corumbá (Bairro Kadwéus): Atendimento noturno, das 18h às 21h30
  • ESF Angélica Anache (Bairro Vitória Régia): Atendimento apenas à tarde, das 13h30 às 16h30

A Secretaria de Saúde reforça a importância de manter o cartão de vacinação atualizado e orienta que pais ou responsáveis levem documento com foto e o cartão do SUS das crianças e adolescentes no momento da imunização.

