Prefeitura de Corumbá divulga cronograma de vacinação da semana

SES lançou a campanha de vacinação 'MS Vacina Mais: Sarampo' / SES-MS

A vacinação contra a dengue está disponível para adolescentes de 10 a 14 anos, enquanto as vacinas contra influenza e sarampo seguem disponíveis ao público conforme as recomendações do Ministério da Saúde.

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou o cronograma das salas de vacina para o período de 15 a 19 de setembro. A programação inclui imunizações contra dengue, influenza e sarampo, com atendimento em diversos bairros da cidade.

As salas de vacina funcionam em dois períodos, das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30.

Salas com atendimento normal:

ESF Padre Ernesto (Bairro Dom Bosco)

ESF Popular Velha (Bairro Popular Velha)

ESF Rosimeire Ajala - Beira Rio (Centro)

ESF Ênio Cunha (Bairro Cervejaria)

ESF Bonifácio Tiaen (Bairro Padre Ernesto Sassida)

ESF Walter Victório (Bairro Cravo Vermelho)

ESFs Rurais – conforme cronograma específico

ESF Pedro Paulo II (Centro)

Salas com horários diferenciados:

ESF Nova Corumbá (Bairro Kadwéus): Atendimento noturno, das 18h às 21h30

ESF Angélica Anache (Bairro Vitória Régia): Atendimento apenas à tarde, das 13h30 às 16h30

A Secretaria de Saúde reforça a importância de manter o cartão de vacinação atualizado e orienta que pais ou responsáveis levem documento com foto e o cartão do SUS das crianças e adolescentes no momento da imunização.

