Prefeitura de Corumbá divulga cronograma de vacinação da semana

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou o cronograma das salas de vacina para o período de 15 a 19 de setembro. A programação inclui imunizações contra dengue, influenza e sarampo, com atendimento em diversos bairros da cidade.
A vacinação contra a dengue está disponível para adolescentes de 10 a 14 anos, enquanto as vacinas contra influenza e sarampo seguem disponíveis ao público conforme as recomendações do Ministério da Saúde.
As salas de vacina funcionam em dois períodos, das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30.
Salas com atendimento normal:
Salas com horários diferenciados:
A Secretaria de Saúde reforça a importância de manter o cartão de vacinação atualizado e orienta que pais ou responsáveis levem documento com foto e o cartão do SUS das crianças e adolescentes no momento da imunização.
