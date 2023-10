Prefeitura divulga alerta para evitar acidentes com escorpião em Aquidauana

Ataques de escorpião amarelo pode levar ao óbito / Ses-MS

A Prefeitura de Aquidauana divulgou um alerta aos moradores, nesta quinta-feira, 19, para evitar acidentes com escorpião, diante do aumento na infestação em cidades de Mato Grosso do Sul.

Em nota, o município pede atenção aos cuidados que podem ser adotados pela comunidade para evitar acidentes. O aumento da temperatura e a incidência de chuvas são fatores que propiciam a circulação de escorpiões.