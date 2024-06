Prefeitura divulga calendário de aplicação do palivizumabe em Aquidauana

Vacinação infantil / Agência Brasil

A SESAU (Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico) de Aquidauana anunciou o calendário de aplicação do Palivizumabe, um importante recurso para a proteção de bebês de alto risco contra infecções graves causadas pelo vírus sincicial respiratório.

Diferente de uma vacina, o Palivizumabe é uma imunoglobina que oferece imunização passiva, ajudando a prevenir doenças como bronquiolite e pneumonia em lactentes vulneráveis.

As datas para a aplicação do Palivizumabe são as seguintes:

De 29 de junho a 27 de julho de 2024;

Local: ESF João André Madsen (JAM) – posto da Estevão, das 08h às 11h.

Para esclarecimentos adicionais, os responsáveis podem entrar em contato pelo telefone 67 3240-1400, solicitando transferência para a Saúde e falar com a coordenação da saúde da criança.

Essa iniciativa reforça o compromisso da SESAU com a saúde infantil, garantindo acesso e cuidado adequado para os bebês mais vulneráveis da comunidade.