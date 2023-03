Prefeitura divulga cronograma para vacinação bivalente contra covid-19 na semana

Dose da vacina produzida pela Pfzier / (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, segue com o calendário de vacinação contra a covid-19. A partir desta segunda-feira (6), a vacina bivalente está liberada para o público das fases 1 a 4: idosos acima de 60 anos; gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde. A aplicação está disponível em todas as salas de vacina e Centro de Saúde da Ladeira.

No Centro de Saúde de Ladeira, o atendimento segue até sexta-feira (10) das 7h15 às 10h45 e das 13h15 às 16h45. As salas de imunização nas UBSF (Unidades Básicas da Saúde Familiar) também estarão atendendo no mesmo horário acima.

No próximo sábado (11) o Centro de Saúde da Ladeira funcionará das 8h às 13 horas para vacinação. Também no sábado, no mesmo horário, a Unidade Breno de Medeiros, terá atendimento para vacina.

Conforme o Programa Municipal de Imunização: Pfizer Baby- somente aos sábados - 2ª dose; Coronavac- somente aos sábados - 2ª dose; Pfizer Pediátrica– atendimento de 1ª, 2ª e 3ª dose; Pfizer Baby – disponível apenas para segunda Dose em crianças de 6 meses até 4 anos 11 meses e 29 dias que já tomaram a D1 a 30 dias e somente aos sábados na Ladeira.

As vacinas do calendário Nacional de Imunização estão disponíveis nas salas de vacinação durante a semana e eventos relacionados no cronograma. Algumas unidades terão expediente alterado:

Walter Victório - na quinta-feira (9) estará em manutenção no período vespertino;

Rosimeire Ajala - manutenção na manhã de terça-feira (7);

Ranulfo Jesus de Vasconcelos - fechamento de relatório no período matutino de quarta-feira (8);

Angélica Anache, Lúcia Maria; Breno de Medeiros e Padre Ernesto Sassida funcionam normalmente

Público-alvo