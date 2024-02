Prefeitura entrega mais de 50 equipamentos de locomoção em Aquidauana

Entrega para pacientes / Divulgação

A Gestão Municipal ciente das necessidades de muitos munícipes, especialmente, na área da saúde, busca meios e parcerias para atender as demandas, uma delas, é são as órteses, próteses e equipamentos de locomoção que muitos pacientes precisam e nem sempre tem condições de comprar.

A Administração Municipal firmou parceria com a CER/APAE para fornecer gratuitamente via Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento e do Centro de Especialidades Médicas de Aquidauana (CEM) diversos equipamentos de locomoção.

Na semana passada, mais de 50 equipamentos foram entregues, sendo 29 andadores articulados, 7 cadeiras de banho, 13 cadeiras de rodas e 2 bengalas canadenses. Na sede do CEM, o prefeito Odilon Ribeiro, acompanhado do vereador Clériton Alvarenga e da equipe do CEM, conferiu de perto a qualidade dos novos equipamentos, conversou e fez a entrega deles aos pacientes, no dia 08 de fevereiro.

Os 51 equipamentos trarão mais qualidade de vida aos pacientes aquidauanenses. Importante lembrar que a SESAU conquistou estes equipamentos em parceria com o Governo Federal através do Programa Viver Sem Limites (CER/APAE) e com Governo do Estado via Secretaria de Estado de Saúde.

Vale lembrar que, no último mês de dezembro a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento e do Centro de Especialidades Médicas (CEM), realizou a entrega de mais de 30 materiais de locomoção aos pacientes de Aquidauana.

Para receber esses equipamentos, os pacientes aquidauanenses são acompanhados e assistidos pelas equipes da SESAU e do CEM, inclusive, dão suporte para obter as medidas corretas dos equipamentos, para que cada paciente receba o seu conforme suas medidas e necessidade.