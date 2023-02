Prefeituras de MS recebem 25 mil doses de vacinas contra covid para crianças

Dose já foi liberada para a faixa etária / (Foto: Divulgação)

As 79 prefeituras de Mato Grosso do Sul retiram nesta quinta-feira (2) a retirada de 25 mil imunizantes, das 45 mil doses de vacinas recebidas do Ministério da Saúde, destinadas a vacinação de crianças contra a covid-19. A entrega acontece na sede da Coordenadoria Estadual de Vigilância Epidemiológica, da SES (Secretaria de Saúde).

Segundo a SES, 30 mil são doses da Pfizer Baby, sendo que 10 mil serão distribuídas aos munícipios para início da aplicação de D1 e as demais 20 mil doses serão armazenadas e distribuídas à medida que ocorrerem a solicitação dos municípios para a realização da aplicação de D2 e D3 nas crianças.

Já as 15 mil doses de Pfizer Pediátrica serão distribuídas na sua totalidade, chegando assim ao total de 25 mil imunizantes, sendo 15 mil da Pediátrica mais 10 mil Baby a serem entregues durante todo o dia.

Segundo a coordenadora estadual de Vigilância Epidemiológica da SES, Ana Paula Rezende de Oliveira Goldfinger, a estratégia de vacinação é exclusiva dos municípios. "Alguns municípios possivelmente devem iniciar a vacinação amanhã (3). As doses retiradas devem ser empregadas para esquema primário e doses de reforço. Nós ainda recomendamos aos municípios a otimização dos imunizantes devido à escassez deles".

Entre os municípios que receberam maior quantitativo de Pfizer Baby, aparecem Campo Grande com 4.420 doses, Dourados com 1.230 doses, Três Lagoas com 620 doses, Corumbá com 590 doses e Ponta Porã com 530 doses.

Já da Pfizer Pediátrica a distribuição ocorreu por meio de solicitação dos municípios, sendo distribuídas 4.300 doses para Campo Grande, 1.100 doses para Dourados, 600 doses para Três Lagoas e mais 630 para o município de Corumbá.

Recomendações

A Pfizer Baby é indicada para crianças de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias, com ou sem comorbidades. O esquema de vacinação primário será composto por três doses, sendo a D1 e D2 aplicadas com um intervalo de quatro semanas entre uma dose e outra. A terceira dose precisa de um espaço de oito semanas, após a administração da segunda dose.

Já a Pfizer Pediátrica é indicada para crianças de 5 a 11 anos de idade. O esquema de vacinação primário será composto por duas doses, sendo a D1 e D2 aplicadas com um intervalo de oito semanas entre uma dose e outra.

Já a dose de reforço deve ser aplicada com um espaço de quatro meses, após a administração da segunda dose. A SES ressalta que o início da aplicação das doses será definido pelas secretarias de saúde de cada município.



*Com assessoria de imprensa.