Primeira edição do 'Saúde do Homem e da Mulher Rural' de 2023 abordou câncer

Divulgação

Sábado de prevenção na primeira edição do Programa Saúde do Homem e da Mulher Rural de 2023, assim foi o dia 4 de fevereiro, dia mundial de combate ao câncer, no distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina.

A ação que tem objetivo de levar qualidade de vida para a população do campo, leva médicos especialistas nas áreas de urologia, ginecologia, oftalmologia e dermatologia com enfoque no combate e prevenção de doenças, especialmente o câncer.

“Nosso objetivo é levar o conhecimento, além dos atendimentos. Hoje o Senar conta com vários cursos técnicos, profissionais e de promoção social que leva essa qualificação para o produtor rural, mas é preciso saber também a importância da saúde.”, destacou a coordenadora educacional do Senar/MS, Pauline Cury.

“Agradeço ao presidente do Sistema Famasul e a toda a equipe do Senar/MS pela mobilização em trazer essa ação tão importante à população de Nova Casa Verde”, ressalta o diretor do sindicato rural de Nova Andradina, Emerson Havizio.

“É importante destacar o trabalho das parcerias, como a do Senar/MS, que trazem as possibilidades de realizar um evento desse porte”, enfatiza o prefeito municipal, Gilberto Garcia.

Em 2023 estão previstas aproximadamente 40 edições do programa Saúde do Homem e da Mulher Rural em diferentes municípios.

O evento contou com a participação de diversas autoridades locais, entre elas, o secretário municipal de saúde, Hernandes Ortiz; vereado municipal, João Dan; vice-prefeito, Milton Serra; primeira-dama, Joana Darck; secretária de cidadania e assistência social, Delma Prado; coordenadora da secretaria da mulher, Arlete Matos; coordenador de vigilância sanitária, Lúcio Tolentino; e o subtenente do corpo de bombeiros, J. Alves,