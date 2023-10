Primeiro envio de plasma de MS para medicamentos é feito pelo Hemosul ao Hemobrás

Transporte em prol da saúde / Divulgação

Credenciado e habilitado para enviar plasma para a Hemobrás (Indústria Brasileira de Hemoderivados), o Hemosul - que integra a SES (Secretaria de Estado de Saúde) - realizou a primeira remessa de plasma enviada para produção de hemoderivados. Ao todo, são 512 unidades.

O caminhão com rastreamento, sensores de temperatura em vários pontos da carga e transporte a -30°C saiu do Hemosul Coordenador ontem (3).

Assim, o Hemosul passa então a ser fornecedor de plasma para a Indústria Brasileira, um papel fundamental a ser desempenhado, auxiliando a Hemobrás a alcançar a autossuficiência do País em Produção de medicamentos advindos de hemocomponentes do sangue.

A iniciativa ajuda ainda a auxiliar inúmeros pacientes de coagulopatias e doenças auto imunes a obterem, ainda com mais facilidade, o que é necessário para sua qualidade de vida.

Atualmente, os hemoderivados são fornecidos pelo SUS e distribuídos no Estado gratuitamente, exclusivamente pela Rede Hemosul MS. Porém, o Brasil ainda importa muitos hemoderivados e outros já são produzidos pela Hemobrás. Em um futuro breve, a Hemobrás aponta para a autossustentabilidade, a produção de todo o contingente necessário para abastecer o País.

“Mais uma conquista do Hemosul que nos orgulha muito. Com o envio do plasma hoje alcançamos uma etapa de crescimento significativo”, comenta Ceres Maria Carvalho de Mello, chefe da distribuição.

“Realizamos um passo importante para a Instituição e a produção e envio do plasma para a Indústria Brasileira nos confirma como colaboradores em mais uma frente dessa causa tão significativa do sangue, que é muito maior do que se pensa”, afirma Júlio César Sant’Ana Silva, gerente de produção da Rede Hemosul MS.