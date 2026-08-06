Produtos irregulares vendidos como "emagrecedores" são proibidos pela Anvisa

Anvisa determinou a apreensão de produtos irregulares que eram divulgados com promessa de emagrecimento / Valter Campanato/Agência Brasil

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou a apreensão de produtos que eram divulgados com promessa de emagrecimento, mas que não possuíam registro junto ao órgão regulador. A decisão foi publicada nesta quinta-feira (06), por meio da Resolução 3.055/2026, no Diário Oficial da União.

De acordo com informações da Agência Brasil, a medida proíbe a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e utilização de todos os lotes dos produtos Ozempic Natural, Slim Turbo Premium e Slim CPS Dourado Gold.

Segundo a Anvisa, os produtos eram vendidos sem registro e as empresas responsáveis pela fabricação não possuíam cadastro válido junto à agência.

Medicamento falsificado

Na mesma resolução, a Anvisa também emitiu um alerta sobre um lote falsificado do medicamento Nebido, que possui testosterona em sua composição.

O produto é indicado para situações específicas de tratamento e, conforme a agência, muitas vezes acaba sendo utilizado sem orientação médica com a finalidade de acelerar o ganho de massa muscular.

O lote identificado como falsificado é o KT0S5T4. Conforme informado pela fabricante, o material apresenta características diferentes do padrão de impressão utilizado nas embalagens originais.

Produtos de cannabis

A Anvisa também determinou restrições para todos os produtos derivados de cannabis comercializados pela Acanne (Associação Canábica Nordeste).

A decisão foi motivada pela ausência de autorização de funcionamento válida da entidade e pela falta de comprovação de um endereço de operação. A reportagem da Agência Brasil informou que procurou a associação, mas não recebeu retorno até a publicação da matéria.