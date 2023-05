Profissionais da saúde tem reajuste de 50% em auxílio-alimentação na Capital

Em edição extra do Diário Oficial de quinta-feira, 11, a Prefeitura de Campo Grande decretou o reajuste no auxílio-alimentação concedido aos enfermeiros, técnicos e auxiliares de Enfermagem, beneficiando os mais de 1,4 mil profissionais da Enfermagem da Rede Municipal de Saúde.

Até então, o auxílio-alimentação concedido aos técnicos e auxiliares de Enfermagem era de R$ 494 e passa a ser de R$ 600. Já os enfermeiros, que recebiam R$ 200, passarão a receber R$ 300 por mês, o que representa um aumento de 50%.

Conforme a publicação, o auxílio alimentação será pago por decorrência da jornada de trabalho em cumprimento de expediente ou escalas de serviço, motivado pela natureza do cargo.

O auxílio-alimentação será concedido aos servidores ativos, titulares de cargo de provimento efetivo e aos servidores efetivos licenciados para o exercício de cargo em comissão, exceto para os servidores detentores de função de confiança superior a 200% ou cargo comissionado de símbolos DCA-1 até DCA-5.

O servidor público não receberá o auxílio-alimentação nos seguintes casos e condições:

I – enquanto estiver cedido a outro órgão ou outra entidade que não pertença à

administração direta ou indireta da Prefeitura Municipal de Campo Grande;

II – se, no mês-base, tiver:

a) falta injustificada;

b) atrasos no registro de sua frequência, cuja somatória, no mês, atinja o tempo

equivalente a uma jornada diária de trabalho de seu cargo;

c) mais de dois dias de dispensa sem remuneração.

III – se estiver em licença para desempenho de mandato eletivo.

Art. 6º O pagamento do auxílio-alimentação será proporcional nos seguintes

casos:

I – licença para tratamento de saúde, exceto se o afastamento for decorrente de

acidente em serviço;

II – licença por motivo de doença em pessoa da família;

III – licença para o serviço militar;

IV – licença especial;

V – salário-maternidade e licenças-maternidade, à adotante e à paternidade;

VI – outros afastamentos ou licenças incompatíveis com a natureza indenizatória

do auxílio;

VII – recebido penalidade suspensão, nos termos da Lei Complementar n. 190,

de 22 de dezembro de 2011;

O auxílio-alimentação tem caráter indenizatório e não será incorporado ao vencimento/salário dos servidores/empregados públicos municipais.