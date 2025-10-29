Acessibilidade

29 de Outubro de 2025 • 21:00

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

Profissionais de saúde terão qualificação sobre emergências em imunização

Com 40 horas, o curso on-line é voltado para o aprimoramento da segurança vacinal em todo o país

Redação

Publicado em 29/10/2025 às 16:36

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

qualificação é totalmente virtual, autoinstrucional e oferece certificado / Foto: Clóvis Neto/PMC

O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), em parceria com o Ministério da Saúde (MS) e a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), lançou o curso “Principais Intercorrências e Emergências na Vacinação”, voltado à capacitação de profissionais de saúde para a prevenção, identificação e manejo de eventos adversos durante a vacinação.

Com carga horária de 40 horas, a qualificação é totalmente virtual, autoinstrucional e oferece certificado. O curso aborda três disciplinas principais: erros de imunização, reações de hipersensibilidade (anafilaxia) e reações de estresse à vacinação, além da análise de um caso clínico. Entre os recursos didáticos estão teleaulas, e-book e aulas web e temáticas, que facilitam o aprendizado e tornam a formação acessível a profissionais de todo o país.

Com foco na segurança vacinal, a iniciativa envolve os profissionais de saúde na observação, registro e análise de qualquer intercorrência durante a vacinação, reforçando a prática da farmacovigilância. A capacitação permite a identificação rápida de eventos adversos, a notificação adequada dos casos e a tomada de decisões baseada em evidências, garantindo a aplicação segura de cada dose e fortalecendo a confiança da população no Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Vigilância

Segundo Jadher Pércio, Coordenador-Geral de Farmacovigilância do Ministério da Saúde, qualificar os profissionais é fundamental para garantir que cada dose aplicada seja segura e que a população mantenha confiança no Programa Nacional de Imunizações.

“A farmacovigilância não é apenas um protocolo, mas uma ferramenta essencial para proteger vidas e garantir o uso efetivo das vacinas. Esta medida busca fortalecer o Programa Nacional de Imunizações (PNI), assegurando a segurança das vacinas e consolidando a confiança da população na vacinação em todo o país”, explica.

As inscrições para o curso já estão abertas e podem ser realizadas por meio do link: Curso de Capacitação Principais Intercorrências e Emergências na Vacinação.

*Com informações do Ministério da Saúde

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

Maioria dos novos alimentos lançados no Brasil é ultraprocessada

Saúde

Fórum de Mulheres na Saúde vai ouvir e fortalecer políticas de gênero no SUS

Saúde

MS mobiliza escolas na edição 2025 do Aluno Imunizado

SED e Programa Saúde na Escola será realizada de 3 a 14 de novembro, com Dia D em 7 de novembro

Saúde

Outubro Rosa: como receber o auxílio-doença em tratamento de câncer

Publicidade

Saúde

Campanha de multivacinação segue até 29 de novembro em Aquidauana

ÚLTIMAS

Saúde

Ventos e chuvas danificam semáforos e placas em Corumbá

Equipes da Prefeitura trabalham para restabelecer o trânsito nos pontos afetados

Polícia

Idoso procurado por homicidio e ocultação de cadáver é preso na Capital

Segundo a decisão judicial, a gravidade dos crimes motivou a manutenção do regime fechado

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo