Profissionais de saúde terão qualificação sobre emergências em imunização

Com 40 horas, o curso on-line é voltado para o aprimoramento da segurança vacinal em todo o país
qualificação é totalmente virtual, autoinstrucional e oferece certificado / Foto: Clóvis Neto/PMC
O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), em parceria com o Ministério da Saúde (MS) e a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), lançou o curso “Principais Intercorrências e Emergências na Vacinação”, voltado à capacitação de profissionais de saúde para a prevenção, identificação e manejo de eventos adversos durante a vacinação.
Com carga horária de 40 horas, a qualificação é totalmente virtual, autoinstrucional e oferece certificado. O curso aborda três disciplinas principais: erros de imunização, reações de hipersensibilidade (anafilaxia) e reações de estresse à vacinação, além da análise de um caso clínico. Entre os recursos didáticos estão teleaulas, e-book e aulas web e temáticas, que facilitam o aprendizado e tornam a formação acessível a profissionais de todo o país.
Com foco na segurança vacinal, a iniciativa envolve os profissionais de saúde na observação, registro e análise de qualquer intercorrência durante a vacinação, reforçando a prática da farmacovigilância. A capacitação permite a identificação rápida de eventos adversos, a notificação adequada dos casos e a tomada de decisões baseada em evidências, garantindo a aplicação segura de cada dose e fortalecendo a confiança da população no Programa Nacional de Imunizações (PNI).
Vigilância
Segundo Jadher Pércio, Coordenador-Geral de Farmacovigilância do Ministério da Saúde, qualificar os profissionais é fundamental para garantir que cada dose aplicada seja segura e que a população mantenha confiança no Programa Nacional de Imunizações.
“A farmacovigilância não é apenas um protocolo, mas uma ferramenta essencial para proteger vidas e garantir o uso efetivo das vacinas. Esta medida busca fortalecer o Programa Nacional de Imunizações (PNI), assegurando a segurança das vacinas e consolidando a confiança da população na vacinação em todo o país”, explica.
As inscrições para o curso já estão abertas e podem ser realizadas por meio do link: Curso de Capacitação Principais Intercorrências e Emergências na Vacinação.
*Com informações do Ministério da Saúde
