Projeto institui Semana da Alimentação Saudável em Mato Grosso do Sul

Nesta manhã (19), a deputada estadual Gleice Jane falou sobre a importância da alimentação saudável. "Na segunda-feira, foi realizada audiência pública sobre o tema, um debate prestigiado e muito rico sobre a necessidade da alimentação saudável para o povo brasileiro e o Mato Grosso do Sul. Um debate que se faz necessário na sociedade para que tenhamos saúde a partir do que estamos comendo", afirmou.

"Resolvi então atribuir uma semana para incentivar mais pessoas e organizações para falarem sobre o tema, apresento hoje o Projeto de Lei 301/2023, que institui a Institui a Semana da Alimentação Saudável, Sustentável e Culturalmente Adequada no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, a ser celebrada durante a semana que conter o dia 16 de outubro de cada ano, e dá outras providências", relatou a parlamentar.

A semana proposta integrará o Anexo do Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul. O projeto considera alimentação saudável, sustentável e culturalmente adequada aquela que atenda a determinados princípios e diretrizes, como a diversificação que garanta os nutrientes essenciais para a manutenção da saúde, predominância de alimentos in natura ou minimamente processados e limitação no consumo de alimentos ultraprocessados, ricos em açúcares, gorduras saturadas e sódio.

A deputada Gleice Jane explicou o objetivo da matéria. “A instituição da Semana da Alimentação Saudável, Sustentável e Culturalmente Adequada no Estado nasce da necessidade de promover a conscientização acerca da importância de uma alimentação saudável, equilibrada e culturalmente adequada como pilar fundamental para a promoção da saúde e prevenção de doenças. Além disso, visa fomentar a valorização e o consumo de alimentos produzidos de maneira sustentável e que respeitem a biodiversidade e as tradições alimentares locais”, justificou.

“E ainda se alinha-se aos objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU), em particular ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 2, que visa "Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável”, concluiu a deputada Gleice Jane (PT).