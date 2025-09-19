Projeto Olhar Renovado entrega óculos gratuitos em Anastácio

Ação é voltada a pacientes do SUS / Divulgação

A ação ocorreu na Unidade de Saúde ESF Arapongas e contou com a presença do prefeito Manoel Aparecido (Cido), da primeira-dama Valquíria Prates da Silva e do secretário de Saúde João Fernando Guessy Braga.

O Projeto Olhar Renovado segue levando mais saúde visual à população de Anastácio. Nesta sexta-feira (19), cem moradores participaram de mais uma etapa da iniciativa, com medição de grau e escolha de armações para óculos, oferecidos gratuitamente.

“Hoje estamos beneficiando 100 pessoas, que passaram pela medição e escolheram suas armações”, destacou o prefeito Cido.

Voltado aos pacientes do SUS, o projeto distribui óculos mediante prescrição médica, garantindo o acesso de pessoas em situação de vulnerabilidade a itens essenciais para a qualidade de vida. Os óculos são adquiridos com recursos próprios da Prefeitura.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!