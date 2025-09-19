Acessibilidade

19 de Setembro de 2025 • 20:14

Saúde

Projeto Olhar Renovado entrega óculos gratuitos em Anastácio

Cem moradores foram atendidos nesta sexta (19) na ESF Arapongas

Redação

Publicado em 19/09/2025 às 16:31

Ação é voltada a pacientes do SUS / Divulgação

O Projeto Olhar Renovado segue levando mais saúde visual à população de Anastácio. Nesta sexta-feira (19), cem moradores participaram de mais uma etapa da iniciativa, com medição de grau e escolha de armações para óculos, oferecidos gratuitamente.

A ação ocorreu na Unidade de Saúde ESF Arapongas e contou com a presença do prefeito Manoel Aparecido (Cido), da primeira-dama Valquíria Prates da Silva e do secretário de Saúde João Fernando Guessy Braga.

Leia Também

• Projeto "Olhar Renovado" beneficia pacientes com óculos gratuitos em Anastácio

• Mais uma entrega de óculos é realizada pelo Projeto "Olhar Renovado"

• Saúde de Bonito atende mais de 60 pacientes e realiza distribuição de óculos

“Hoje estamos beneficiando 100 pessoas, que passaram pela medição e escolheram suas armações”, destacou o prefeito Cido.

Voltado aos pacientes do SUS, o projeto distribui óculos mediante prescrição médica, garantindo o acesso de pessoas em situação de vulnerabilidade a itens essenciais para a qualidade de vida. Os óculos são adquiridos com recursos próprios da Prefeitura.

