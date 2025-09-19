Projeto Olhar Renovado entrega óculos gratuitos em Anastácio

Cem moradores foram atendidos nesta sexta (19) na ESF Arapongas
Ação é voltada a pacientes do SUS / Divulgação
O Projeto Olhar Renovado segue levando mais saúde visual à população de Anastácio. Nesta sexta-feira (19), cem moradores participaram de mais uma etapa da iniciativa, com medição de grau e escolha de armações para óculos, oferecidos gratuitamente.
A ação ocorreu na Unidade de Saúde ESF Arapongas e contou com a presença do prefeito Manoel Aparecido (Cido), da primeira-dama Valquíria Prates da Silva e do secretário de Saúde João Fernando Guessy Braga.
“Hoje estamos beneficiando 100 pessoas, que passaram pela medição e escolheram suas armações”, destacou o prefeito Cido.
Voltado aos pacientes do SUS, o projeto distribui óculos mediante prescrição médica, garantindo o acesso de pessoas em situação de vulnerabilidade a itens essenciais para a qualidade de vida. Os óculos são adquiridos com recursos próprios da Prefeitura.
