Quase 20 toneladas de lixo são retirados da Popular Nova em ação contra dengue

Equipes durante a manutenção do bairro / (Foto: Clovis Neto/Prefeitura de Corumbá)

Cerca de 20 toneladas de lixo que seriam possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti foram retirados do bairro Popular Nova, em Corumbá. A região passou no fim de semana por uma ação em combate à dengue.

Equipes da Secretaria Municipal de Saúde e da Infraestrutura e Serviços Públicos participaram do mutirão, eliminando pequenos e grandes depósitos de larvas do mosquito transmissor da dengue. Segundo a secretária de Saúde, Beatriz Assad, o mutirão tem o objetivo de desenvolver ações educativas, além de conscientizar a população sobre a importância da participação de todos nas ações de combate e prevenção à doença.

Ricardo Ametlla, secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, destacou que, paralelamente ao serviço, o Município mantém o trabalho de rotina na capina e roçada de áreas públicas. Atualmente são 70 servidores envolvidos no trabalho, executado em diversas partes da cidade.

Semanalmente, a Secretaria Municipal de Saúde divulga no site da Prefeitura o Boletim Epidemiológico da Dengue com o panorama na doença no município. Para acessá-lo basta clicar no link: https://sisms.corumba.ms.gov.br/cievs/.