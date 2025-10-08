Rede de saúde de MS mantém prontidão contra emergências tóxicas

SES atua com vigilância ativa e resposta rápida a casos suspeitos
SES segue protocolo nacional e mantém doses do antídoto em retaguarda para uso imediato, se necessário / SES
A SES (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul) reforçou nesta semana que mantém vigilância ativa e permanente diante de possíveis emergências toxicológicas, com fluxo estruturado que garante resposta rápida desde a notificação até a entrega de antídotos.
A superintendente de Vigilância em Saúde da SES, Larissa Castilho, afirmou que a articulação entre áreas técnicas e fiscalização sanitária garante agilidade e orientação constante aos serviços de saúde sobre os protocolos de identificação e encaminhamento de casos suspeitos.
A prontidão da rede estadual, segundo a secretária de Saúde em exercício, Crhistinne Maymone, reflete o compromisso do Governo do Estado com a proteção da população diante de eventos que exigem ação imediata.
A estrutura de resposta rápida envolve diferentes setores da SES, como Vigilância em Saúde, Ciatox, Coordenação de Emergências em Saúde Pública, LACEN, Superintendência de Atenção à Saúde, Assistência Farmacêutica, além do apoio do Ministério da Saúde.
Essas equipes trabalham de forma integrada para garantir que eventuais casos de intoxicação por substâncias perigosas sejam prontamente identificados, notificados e tratados, evitando agravamentos e protegendo a saúde coletiva.
A SES mantém sua rede de vigilância em alerta, com monitoramento contínuo, treinamentos técnicos e fornecimento de informações atualizadas aos profissionais de saúde em todo o estado.
A população pode colaborar com o sistema de vigilância por meio de notificações e procura imediata por atendimento em caso de sintomas suspeitos relacionados a produtos químicos, medicamentos ou alimentos contaminados.
