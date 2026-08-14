Rede Hemosul MS alerta para estoque crítico de sangue O+ e convoca doadores

Rede Hemosul MS alerta para a queda no estoque de sangue O+ / Bruno Rezende

A Rede Hemosul MS alerta para a queda no estoque de sangue O+ (O positivo), que chegou a cerca de 20% do volume considerado ideal. Diante da redução da reserva, a instituição reforça o chamado para que doadores compareçam às unidades e contribuam para a manutenção do atendimento a pacientes internados e casos de urgência e emergência.

O tipo sanguíneo O+ é o mais comum entre a população brasileira e, por isso, também apresenta uma das maiores demandas nos hospitais. O consumo elevado faz com que a reposição dos estoques precise ocorrer de forma contínua.

A coordenadora-geral do Hemosul, Marina Sawada Torres, destacou a necessidade de mobilização neste momento.

“Estamos com o estoque de O positivo bastante baixo e precisamos muito da colaboração da sociedade. Como é o tipo sanguíneo mais comum, é também o que mais utilizamos no dia a dia dos hospitais. Cada doação faz uma diferença enorme para manter o atendimento em dia. Quem estiver apto, por favor, procure uma de nossas unidades”, afirmou.

A convocação é destinada tanto a pessoas que já são doadoras quanto àquelas que pretendem realizar a primeira doação.

Quem pode doar

Para doar sangue, é necessário apresentar documento oficial com foto, ter entre 16 e 69 anos e pesar pelo menos 51 quilos. No caso de primeira doação, ela deve ser realizada até os 60 anos.

Menores de 18 anos precisam estar acompanhados e apresentar autorização formal do responsável legal.

O doador também deve estar em boas condições de saúde, bem alimentado e hidratado no dia da doação. A recomendação é evitar apenas alimentos muito gordurosos nas horas que antecedem o procedimento.

Onde doar em Campo Grande

Hemosul Coordenador

Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1.304, Centro.

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 07h às 17h, e aos sábados, das 07h às 12h.

Hemosul Santa Casa

Unidade localizada em anexo ao hospital.

Hemosul Hospital Regional

Unidade localizada em anexo ao hospital.

A doação de sangue é voluntária e pode ajudar a manter o atendimento de pacientes que dependem de transfusões em diferentes situações de saúde.