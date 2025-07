Regionalização da saúde avança e garante cirurgias em MS

Divulgação

O projeto de regionalização da saúde em Mato Grosso do Sul já beneficia moradores de várias regiões com cirurgias e exames mais próximos de casa. O novo modelo, apoiado pelo Governo do Estado, tem reduzido filas e deslocamentos, além de oferecer atendimento mais rápido e humanizado.

Hospitais em municípios como Rio Brilhante, Costa Rica e Coxim já realizam cirurgias ortopédicas, oftalmológicas e outros procedimentos antes concentrados em Campo Grande, Dourados ou Três Lagoas.

Desde 2023, mais de R$ 1,8 bilhão foram investidos em obras, equipamentos, contratos e incentivos. O modelo cria cinturões de média complexidade em torno dos centros de alta complexidade, otimizando recursos e ampliando o acesso.

Para manter e ampliar os atendimentos, o Estado lançou um novo modelo de financiamento para 66 hospitais do interior, com repasses fixos e bônus por produção. A meta é fortalecer os pequenos e médios hospitais e acelerar cirurgias e diagnósticos em todo o Estado.

