'Regras do rolê': limpe seu quintal e caia na folia

Ação de vistoria em imóveis / Divulgação

As 'Regras do Rolê' são claras, então se liga nessa dica: em casa ou no bloquinho, 'Lixo no lixo'. Neste sentido, o Governo do Estado, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde) incentiva toda a população a unir forças no combate ao mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti.

O aumento no número de casos de dengue preocupa no período de intensidade de calor e as chuvas também propiciam a disseminação do mosquito, aumentando a transmissibilidade do vírus. O Carnaval é uma festa para se divertir, então não deixe que a dengue acabe com a sua alegria. Reserve algumas horas e faça uma vistoria na sua casa.

Conforme o médico infectologista, Dr. Júlio Croda, grande parte dos focos dos mosquitos estão dentro dos quintais das casas e a população tem um papel fundamental no controle do vetor.

“É importante que a população continue com as medidas de prevenção. Medida de prevenção é focada na eliminação dos mosquitos da dengue, principalmente, intra-domiciliares. De 75% a 80% dos focos do mosquito da dengue é dentro da casa e é importante que a pessoa faça semanalmente uma inspeção na sua casa e elimine os focos desse mosquito”.

Para a secretária-adjunta de Estado de Saúde, Dra. Crhistinne Maymone, o combate à dengue é uma missão de todos, do Estado e, principalmente, da população. “A população precisa entender que o controle vetorial depende dela sim. O processo de limpeza dos quintais é fundamental para que não tenhamos óbitos por dengue e nem muitas pessoas infectadas”, garante.

Desse modo, a medida mais eficaz de todas no combate à dengue é evitar o acúmulo de lixo e não deixar a água parada. Elimine tudo que possa acumular água, tampe as caixas d’água e recipientes que guardam água e cuide dos potenciais criadouros que não podem ser eliminados. Coloque areia nos pratos das plantas ou troque a água uma vez por semana.

Mas não basta esvaziar o recipiente, é preciso lavar com uma esponja para retirar os ovos do mosquito depositados na superfície e o mesmo vale para qualquer embalagem e/ou recipiente que acumule água. O mosquito coloca os ovos nas paredes desses criadouros, bem próximo à superfície da água e o ovo do mosquito pode sobreviver em local seco, mesmo que fique sem água. Daí a importância de lavar os objetos onde possam existir os focos do mosquito.

A presidente do Cosems/MS (Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso do Sul), Josiane Oliveira Corrêa, reforça a importância da população na ajuda ao combate ao mosquito. “Mais importante do que impedir a transmissão é não deixar realmente o mosquito nascer. Por isso é importante aproveitarmos esse período em que estamos nas nossas casas para limparmos o nosso quintal e, de certa forma, tentar mitigar a transmissão da dengue no estado”.

Já o presidente do CES/MS (Conselho Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul), Ricardo Bueno, lembrou que muitos aproveitam o Carnaval ara ficar em casa. “Muitos ficam em casa durante o Carnaval, então que a população aproveite para ficar vigilante na sua casa e faça uma inspeção no seu quintal”, convocou Bueno.

Faça a sua parte, confira mais dicas:

Evite água parada, em qualquer época do ano;

Mantenha bem tampado tonéis, barris de água e caixas d’agua;

Guarde pneus em locais cobertos;

Remova galhos e folhas de calhas;

Não deixar água acumulada sobre a laje;

Encha pratinhos de vasos com areia até a borda ou lave-os uma vez por semana e faça sempre a manutenção de piscinas;

Feche bem os sacos de lixo e não deixe ao alcance de crianças e animais.

Além disso, é importante trocar água dos vasos e plantas aquáticas uma vez por semana; colocar lixos em sacos plásticos em lixeiras fechadas; manter garrafas de vidro e latinhas de boca para baixo; tampar ralos; catar sacos plásticos e lixo do quintal, entre outras medidas que impeçam o acúmulo de água e de sujeiras.

Não deixe que o mosquito Aedes aegypti seja protagonista da festa. Aproveite o Carnaval, mas mantenha limpo o seu quintal.