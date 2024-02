Revalida 2024: disponível resultado da análise da documentação

Processo Revalida / Agência Brasil

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou, nesta quarta-feira, 7, o resultado da análise da documentação comprobatória dos inscritos na 1ª etapa do Exame Nacional de Revalida (Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira) 2024/1. O participante pode conferir se a documentação foi aprovada pelo Sistema Revalida .

O período para interpor recurso ao resultado da análise é de 7 a 16 de fevereiro, pelo sistema do exame, com envio de nova documentação. O participante deve anexar e enviar o diploma ou certificado/declaração de conclusão de curso, frente e verso, em formato PDF, PNG ou JPG, com o tamanho máximo de 2MB. O resultado dos recursos será divulgado no dia 23 de fevereiro, pelo Sistema Revalida.

Taxa

Os participantes da 1ª etapa do Revalida 2024/1 devem efetuar o pagamento da taxa de inscrição no exame até esta quarta-feira, 7 de fevereiro. A taxa é de R$ 410 e deve ser paga por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança) gerada no Sistema Revalida. O pagamento pode ser realizado em qualquer agência bancária ou casa lotérica, obedecendo aos critérios estabelecidos por esses correspondentes bancários e respeitando os horários de compensação.

Revalida

O exame subsidia o processo de revalidação, no Brasil, do diploma de graduação em medicina expedido no exterior. As referências são os atendimentos no contexto de atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência, de emergência e comunitária, com base na Diretriz Curricular Nacional do Curso de Medicina (DCN), nas normativas associadas e na legislação profissional.

Composto por duas etapas (teórica e prática), o Revalida aborda, de forma interdisciplinar, as cinco grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria, e medicina da família e comunidade (saúde coletiva). A participação na segunda etapa depende da aprovação na primeira, que contempla as provas objetiva e discursiva.