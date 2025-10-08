Acessibilidade

08 de Outubro de 2025 • 20:25

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

Revalida 2025: cartão de confirmação de inscrição está disponível

Candidatos farão prova objetiva no dia 19 de outubro

Redação

Publicado em 08/10/2025 às 16:58

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Revalida não classifica instituições de educação superior de outros países / Agência Brasil

Os candidatos da primeira etapa da segunda edição do ano do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida 2025/2) já podem acessar o Cartão de Confirmação de Inscrição.

Este documento traz as informações como local de prova, data, horário e de atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, caso tenha sido solicitado e aprovado.

Leia Também

• Prazo para recursos da 2ª etapa do Revalida 2025/1 termina hoje

• Revalida divulga resultado de recursos para atendimento especializado

• Nota de corte da segunda fase do Revalida fica em 65,655 pontos

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) disponibilizou o acesso na Página do Participante, dentro do Sistema Revalida. O login exige a senha do portal Gov.br.

Provas

A primeira etapa do Revalida 2025/2 ocorrerá no dia 19 de outubro, com as provas objetivas.

Os portões de acesso aos locais de provas serão abertos às 12h e fechados às 13h. Os candidatos terão cinco horas para fazer a prova do Revalida, conforme o horário oficial de Brasília, com início às 13h30 e término às 18h30, no horário de Brasília.

O tempo mínimo de permanência na sala de prova é de duas horas, sendo permitida a assinatura da lista de presença somente após transcorrido esse tempo.

As provas, composta por 100 questões de múltipla escolha, serão aplicadas em todas as capitais dos estados e do Distrito Federal, exclusivamente no período vespertino.

O candidato deverá enviar a documentação que comprove a formação médica no exterior entre 20 a 24 de outubro.

Revalida

O Revalida avalia a formação de brasileiros e estrangeiros que querem exercer a medicina no Brasil e se formaram no exterior.

O objetivo do exame é conferir habilidades, competências e conhecimentos necessários para o exercício profissional adequado aos princípios e necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS) e, desta forma, garantir a qualidade do atendimento médico prestado no país.

O Revalida é realizado em duas edições anuais e composto por duas etapas (teórica e de habilidades clínicas) que abordam, de forma interdisciplinar, as cinco grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina da família, e comunidade (saúde coletiva).

O Revalida não classifica instituições de educação superior de outros países.

*Com informações da Agência

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

Rede de saúde de MS mantém prontidão contra emergências tóxicas

Saúde

Anvisa suspende venda de glicose e importação de radiofármacos

Saúde

Anastácio inicia Campanha Nacional de Multivacinação

Motociclista fica gravemente ferido em colisão com caminhão em Anastácio

Semana será marcada por calor intenso e baixa umidade em Aquidauana e Anastácio

Programa de Aquisição de Alimentos beneficia 200 famílias em Anastácio

Saúde

Vacinação antirrábica e contra gripe chega à Águas do Miranda

Publicidade

Saúde

Brasil tem 209 casos suspeitos de intoxicação por metanol

ÚLTIMAS

Geral

Técnico do SAMU de folga salva homem engasgado em Anastácio

Com manobra de Heimlich, profissional desobstruiu vias aéreas da vítima

Polícia

Irmãos são presos por matar homem e incendiar veículo em MS

Vítima foi morta após encontro com suspeitos

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo