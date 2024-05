SAD faz lotação de aprovados em processo seletivo para área de licitações

Encontro com selecionados / Divulgação

A SAD-MS (Secretaria de Estado de Administração de Mato Grosso do Sul) realizou nesta quarta-feira, 15, a lotação de 17 aprovados no Processo Seletivo Simplificado SAD/SEL/2024, para atuar na Secretaria-Executiva de Licitações. São profissionais com formação nas áreas do Direito, Administração, Contabilidade e Economia.



As contratações contribuirão para uma melhor estruturação da SEL (Secretaria-Executiva de Licitações). Dois assessores jurídicos serão lotados na Coordenadoria de Conformidade das Licitações e outros 15 profissionais devem exercer a função de planejamento e execução de licitações e contratações públicas.



O secretário de Estado de Administração, Frederico Felini, acolheu os novos contratados e ressaltou a relevância da área de licitações para Mato Grosso do Sul.



"A SAD tem três importantes frentes de atuação: o ingresso e a gestão de pessoas, que trata da vida funcional de todos os servidores; a administração do patrimônio do Estado, e as contratações. É nessa área estratégica das licitações em que temos nossa única secretaria executiva, onde vocês ingressam, hoje. Sejam bem-vindos! Nós desejamos que vocês sintam-se acolhidos e motivados para fazer um bom trabalho, que resulte no bem-estar para a sociedade sul-mato-grossense e desenvolvimento do nosso Estado", afirmou Felini.

"É importante entender que a nova lei veio para aprimorar as contratações no serviço público e estamos com muitas inovações em andamento aqui na SEL. Vocês estão vindo para um excelente lugar onde as pessoas têm compromisso com a eficiência na gestão pública. Ouvimos muito falar em máquina pública, vocês vão fazer parte dessa máquina. Então, esperamos se dediquem ao máximo para que essa máquina funcione cada vez melhor e a SAD faça as entregas para as outras secretarias e principalmente para a população", concluiu Gurgel.



Bacharel em direito, Maria Helena de Sousa e Silva é uma das 17 novas contratadas para trabalhar no setor de licitações do Governo do Estado e fala sobre a satisfação em assumir a função.



"É uma área que eu sempre tive o desejo de trabalhar. Desde a minha graduação eu sempre fui pesquisadora da área de licitações e contratos e me interessei por desenvolver esse trabalho. Acredito que vai ser algo muito bom pra minha carreira profissional, porque sou especialista em Direito Administrativo, Direito Público, Direito e Processo Previdenciário e estou fazendo MBA em gestão de projetos. Eu espero contribuir da melhor forma possível com meu trabalho para entregar o melhor para a sociedade, porque é através dessas contratações que o Estado vai garantir o bem-estar comum do cidadão".



Com o preenchimento de 17 das 22 vagas abertas no processo seletivo, a SAD poderá ainda fazer novas lotações de aprovados, conforme as necessidades da Secretaria-Executiva de Licitações frente à adequação e nova estruturação da área.



*Com informações da Comunicação SAD