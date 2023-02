Samu recebe novos equipamentos para atendimento na região

Equipamentos possibilizam resultados precisos / (Foto: Divulgação)

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ) de Aquidauana recebeu nesta quinta-feira (23) novos equipamentos para atendimento da região. Os novos equipamentos para investimento com próprios recursos da prefeitura.

As duas viaturas operacionais estão equipadas com Desfibriladores Externo Automático – DEA, e, também, oxímetros de pulso, que é um equipamento que fornece dados precisos e confiáveis de saturação de oxigênio (%SpO2), frequência cardíaca (batimentos por minuto) e força de pulso, com recursos avançados de alarme, memória interna e gerenciamento de paciente.

Conforme explicou o coordenador do Samu, Héverton Bastos, são dois oxímetros de pulso, com tela colorida de alta resolução, ondas pletismográficas, compacto, leve e fácil operação, comunicação com PC e alarmes audiovisuais. Estes dois aparelhos substituem os antigos, que já não oferecem tanta tecnologia.

“O novo desfibrilador externo automático é um equipamento importante, que permite, inclusive, fazer uma série de acompanhamentos. Além da reanimação cardiopulmonar e desferir o choque, ele indica a qualidade das compressões cardíacas e das ventilações. São equipamentos fundamentais para melhor socorro e atendimento aos pacientes, é essencial no nosso trabalho”, explica o coordenador, Héverton Bastos.

A secretária municipal de Saúde e Saneamento, Patrícia Patussi Nascimento Panachuki frisou a importância de equipar o Samu para garantir mais celeridade e condições melhores de pronto atendimento nas ocorrências.

“A chegada desses aparelhos significa um salto de qualidade nos atendimentos. Além de aumentar as chances de sobrevida de uma vítima, esses aparelhos podem ser usados tanto em adultos quanto em crianças. É um investimento prioritário para o SAMU”, explica a secretária de Saúde, Patrícia Panachuki.