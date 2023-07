Saúde capacita profissionais da Atenção Primária no manejo do sistema

A SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da gerência de Atenção Primária à Saúde e apoio do Cosems/MS (Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso do Sul) e UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) realiza até esta sexta-feira (21) a capacitação ‘e-SUS APS’. O curso, que teve início na terça-feira (18), visa qualificar o registro das produções e atendimentos feitos no território.

Conforme o gerente de Atenção Primária à Saúde da SES e ministrante do curso, Bruno Augusto Gonçalves dos Reis, o objetivo da capacitação é auxiliar os profissionais quanto ao manuseio do sistema e-SUS APS. “Durante o curso vamos abordar o manejo do sistema com o foco na qualificação do registro e da informação a fim de melhorar os indicadores de desempenho”.

Ao todo foram ofertadas 240 vagas, ou seja, 60 vagas por dia de curso aos profissionais da saúde que atuam na APS (Atenção Primária à Saúde) dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a coordenadora de Saúde da Família e Ciclos da Vida da SES, Gabriela Piazza Pinto, todas as vagas disponibilizadas foram preenchidas. “Tivemos lotação máxima das vagas, mais fila de espera. Considerando a fila de espera, planejamos novas ofertas para os próximos meses que ainda serão divulgadas”.

Segundo Gabriela, durante os encontros está sendo ensinado como lançar as produções e como registrar da forma correta os atendimentos feitos para a população na atenção primária.

“É uma forma de qualificarmos e quantificarmos o que está sendo feito no território. Também é uma maneira de incentivar ainda mais o apoio da SES junto aos municípios a fim de promover a qualificação do registro das produções por meio do e-SUS APS”.

Toda a infraestrutura de informática e tecnologia para a realização da capacitação foi disponibilizada pela UCDB.

e-SUS APS

O e-SUS APS é uma estratégia para reorganizar as informações da Atenção Primária à Saúde em nível nacional. Esta ação está alinhada com a proposta de reestruturação dos Sistemas de Informação em Saúde do Ministério da Saúde, percebendo que a qualificação da gestão da informação é essencial para ampliar a qualidade no atendimento à população.