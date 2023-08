Saúde capacita profissionais que atuam nas salas de imunização para aplicação da vacina BCG

Com foco no fortalecimento da formação continuada profissional e ampliação das coberturas vacinais, a SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da coordenadoria de Imunização e da ETSUS (Escola Técnica do SUS) Professora Ena de Araújo Galvão, realiza nesta terça-feira (8) a segunda etapa do ‘Curso Híbrido de BCG’, que acontece na Maternidade Cândido Mariano, em Campo Grande.

O ‘Curso Híbrido de BCG’ foi ofertado aos profissionais enfermeiros que atuam em salas de vacina/imunização dos 79 municípios do estado e que, posteriormente, serão multiplicadores no território. Dividido em duas partes, sendo aulas teóricas – à distância – e práticas, na forma presencial, o curso totaliza 56 horas e fornece certificação aos alunos que concluírem as duas etapas.

Conforme o gerente de Imunização da SES, Frederico Jorge Pontes de Moraes, profissionais dos municípios de Guia Lopes da Laguna, Naviraí e Bela Vista participam da primeira turma. “O curso de BCG é um curso híbrido, ou seja, uma parte à distância e outra prática. Por turma, será limitada a participação de cinco alunos e os municípios serão chamados aos poucos para a realização da parte prática, de acordo com a conclusão da parte teórica do curso”.

O aumento na cobertura vacinal é o resultado de um conjunto de ações estratégicas e uma delas é capacitar profissionais de sala de vacina da APS (Atenção Primária à Saúde) e da Vigilância Epidemiológica municipal e regional nos processos de aplicação e registro de vacinação, que atendam em salas de vacinas e maternidades, e por isso a importância e a necessidade de criar oportunidades permanentes de capacitação para atualização e aperfeiçoamento do trabalhador da sala de vacinação.

A parte prática do ‘Curso Híbrido de BCG’, que tem duração de dois dias e carga horária de quatro horas diárias, acontece na Maternidade Cândido Mariano, em Campo Grande, e os alunos serão acompanhados por enfermeira supervisora vinculada à ETSUS.