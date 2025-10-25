Acessibilidade

25 de Outubro de 2025 • 13:43

Saúde

Saúde confirma 58 casos de intoxicação por metanol após consumo de bebidas

O número de notificações descartadas ultrapassa 630

Redação

Publicado em 25/10/2025 às 10:32

Operação Metanol acontece em todo o Estado / PCMS

O Ministério da Saúde atualiza, nesta sexta-feira (24/10), o número de notificações deintoxicação por metanolapós o consumo de bebidas alcoólicas. Até o momento, 108 notificações foram registradas, sendo 58 casos confirmados e 50 em investigação. Outras 635 notificações foram descartadas.

O estado de São Paulo continua com o maior número de notificações, com 44 casos confirmados e 14 em investigação. O estado já descartou outras 434 notificações.

Além de São Paulo, há casos confirmados em outros estados: Pernambuco (5), Paraná (6), Rio Grande do Sul (1), Mato Grosso (1) e Tocantins (1).

Em relação aos casos em investigação, São Paulo analisa 14, Pernambuco (19), Rio de Janeiro (1), Piauí (4), Mato Grosso (4), Mato Grosso do Sul (1), Rio Grande do Norte (1), Paraná (4), Minas Gerais (1) e Tocantins (1).

Dos casos confirmados, 15 são óbitos: 9 em São Paulo, 3 no Paraná e 3 em Pernambuco. Outros 9 óbitos seguem em investigação, sendo 4 em PE, 2 no PR, 1 em MG, 1 no MS e 1 em SP. Outras 32 notificações de óbitos foram descartadas.

