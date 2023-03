Saúde cria plano para desacelerar casos de chikungunya e dengue na fronteira

O Governo de Mato Grosso do Sul, com apoio da equipe técnica do Ministério da Saúde, representantes do município de Ponta Porã, além de uma comissão técnica do Paraguai, estiveram reunidos na tarde de terça-feira,21, para discutir medidas resolutivas para conter os avanços de casos de chikungunya que ocorrem principalmente na região de fronteira.

O Paraguai tem registrados alta incidência da doença e a SES (Secretaria de Estado de Saúde) analisa medidas para mitigar a doença na região.

Para o coordenador estadual de Controle de Vetores, Mauro Lúcio Rosário, o encontro foi positivo porque permitiu realizar troca de informações e compreender a situação tanto do Paraguai quanto do município de Ponta Porã.

“Foi positivo porque precisamos achar uma solução imediata para evitar que ocorra novos casos no Estado. A reunião permitiu a troca experiência e que entendêssemos sobre o que cada um está fazendo para conter os casos, principalmente, no Paraguai. E saber sobre o que está faltando para a gente alinhar as ações de enfrentamento da chikungunya e também a dengue”, destaca.

Outro ponto destacado pelo coordenador foi quanto a participação da população, principalmente, dos municípios da região da fronteira.

“É importante que a população compreenda a importância do trabalho do agente de saúde, que ela receba não somente o servidor, mas que receba as orientações de prevenção que ele repassa. É importante que o agente de saúde faça uma visita domiciliar resolutiva”.

Como medida de contenção, a SES está disponibilizando larvicidas biológico para a visita domiciliar para os 79 municípios e inseticida específico para Ponto Estratégicos. Além de realizar capacitações de campo em conjunto dos municípios de fronteira.

Durante o encontro ainda foi pactuado a criação de um Comitê de Enfrentamento entre Brasil e Paraguai, objetivando a integração de ações mitigadoras no combate às arboviroses.