Saúde de Aquidauana encerra ações em comemoração ao mês da mulher

Palestras sobre violência sexual / (Foto: Divulgação)

A Secretaria de Saúde e Saneamento Básico encerra nesta sexta-feira, 31, as ações de comemoração ao mês da mulher. Pela manhã, equipes finalizaram roda de conversas, realização de testes gratuitos, orientações e acompanhamentos necessários na ESF Tiago Bogado.

Diversas atividades completaram o mês como forma de valorização, atenção e prestação de serviços para moradoras. Na última ação, a psicóloga Gisele Paquer, abordou temas sobre a violência sexual, orientando que toda pessoa que sofreu violência sexual, deve procurar ajuda, e, principalmente, denunciar. Ela falou também sobre autoestima e autocuidado, que é um conjunto de ações que cada indivíduo exerce para cuidar de si e promover melhor qualidade de vida para si mesmo.

A missionária Karla Mendonça levou uma palavra de apoio e conforto para as mulheres. Na ação, foi disponibilizado um momento de beleza para todas as mulheres presentes, onde puderam melhorar a autoestima, aprendendo sobre maquiagem com as consultoras da Mary Kay – Fabíola Arcas e Ângela Moura e, também, fazendo designer de sobrancelha, com a esteticista Amanda Gomes.

Cada ESF organizou sua ação conforme as necessidades. Do dia 08 ao dia 16 foram realizadas as ações na ESF Izaura Baes, ESF Camisão, ESF João Jorge Carneiro, ESF Guanandy, ESF José Vória, ESF Pinheiro e ESF JAM. Já do dia 22 a 24, na ESF Cláudio F. Stella, ESF Cipolândia e ESF Modesto Pereira.