Saúde de Aquidauana formará 97 agentes de saúde e de endemias

Agentes de saúde / Divulgação

Cerca de 97 agentes de endemias e saúde de Aquidauana serão formados. A atividade faz parte do calendário de 131 anos da cidade.

Foram 11 meses de curso, que começou em agosto de 2022 e encerrou em julho. Divididos em quatro turmas, eles tiveram aulas práticas ministradas por enfermeiras do município e as aulas teóricas online pelo programa Mais CONASEMS.

O curso que faz parte do Programa Saúde com Agente, é uma iniciativa do Ministério da Saúde, em parceria com o CONASEMS (Conselho Nacional de Secretarias Municipais da Saúde) e a UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul).

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento fez a adesão ao programa para garantir a capacitação e qualificação gratuita aos agentes de saúde e de endemias do município.

