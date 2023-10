Saúde de Aquidauana inicia atividades para as mulheres aquidauanenses

Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (SESAU), está promovendo durante todo este mês de outubro várias atividades alusivas à Campanha Nacional de Prevenção aos Cânceres de Mama e Colo do Útero, também conhecida como: “Outubro Rosa”.

Neste ano, a Secretaria de Saúde e Saneamento (SESAU) entrou no clima mundial do filme Barbie. Assim, durante as ações nas ESFs, pacientes e servidores terão a oportunidade de tirar foto na “Caixa da Barbie do Outubro Rosa”.

A campanha “Outubro Rosa” tem o objetivo de estimular as mulheres a buscarem orientações e, principalmente, se consultarem e realizarem exames preventivos de mama e de colo de útero. Em cada ESF, a equipe irá preparar suas atividades e tornar esse encontro com as mulheres um momento especial, inclusive, algumas ESFs abrirão em horário estendido noturno para atender as pacientes.

As ações da campanha estão sendo realizadas ao longo do mês de outubro, com orientações sobre a prevenção do câncer de mama; solicitação de exame de mamografia; realização de coleta para o exame preventivo (citopatológico colo de útero) e a realização de teste rápido de sífilis, HIV, Hepatite B e C.

Hoje (06), a ação foi realizada na ESF Dra. Célia Vaz de Campos Trindade, as pacientes tiveram uma orientação sobre o autoexame com a enfermeira-chefe Laura Pedroso; em seguida, participaram de uma palestra com a médica Jussania de Souza e com a assistente social Cecília Espindola, que explicou da importância do autoexame e de procurar o serviço de saúde.

As atividades do “Outubro Rosa” continuarão no próximo dia 16, na ESF São Francisco; no dia 17, na ESF José Vória e ESF Cipolândia; dia 18, na ESF Guanandy e ESF Modesto (Taunay); dia 19, na ESF JAM; dia 20, na ESF Camisão; dia 24, ESF Jorge Carneiro e ESF Cândido Pinheiro; dia 25, na ESF Nova Aquidauana e ESF São Pedro; dia 26, na ESF Claudio Fernando Stella e ESF Pinheiro; dia 27, na ESF Camisão, ESF Tiago Bogado e ESF Izaura Baes; dia 30, na ESF Trindade e no dia 31, na ESF Modesto - Morrinho