Saúde de MS reúne 8 mil agentes para discutir integração no SUS

Live que fortalece integração entre vigilância e atenção primária acontece nesta terça (22), com participação do Ministério da Saúde, Conasems e UFRGS / Governo de MS

A SES-MS (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul) promove nesta terça-feira (22), às 18h (horário de MS), uma live direcionada a cerca de 8 mil profissionais da rede pública estadual, entre (ACSAgentes Comunitários de Saúde), ACE (Agentes de Combate às Endemias), gestores da Atenção Primária à Saúde (APS) e demais trabalhadores do SUS (Sistema Único de Saúde). O objetivo é apresentar e debater a nova Diretriz Nacional para Atuação Integrada no Território.

A proposta da diretriz é reorganizar o trabalho dos agentes de saúde com foco na integração entre ações de vigilância, prevenção e atenção à saúde, fortalecendo o planejamento territorial e a atuação conjunta nas comunidades.

"Essa diretriz reconhece e fortalece o papel dos nossos agentes na estrutura do SUS. A participação de todos neste momento é fundamental para que possamos alinhar estratégias, esclarecer dúvidas e construir, de forma colaborativa, um novo modelo de atuação mais eficiente e integrado", explica a sanitarista Elisangela Hermes, referência técnica da Atenção Primária à Saúde na SES.

Segundo a SES, a iniciativa faz parte do esforço estadual para qualificar os serviços e aprimorar a integração das equipes que atuam diretamente nos territórios, promovendo mais resolutividade no cuidado à população.

A live contará com a presença de representantes do Ministério da Saúde, do Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde) e da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), instituições que participaram da formulação da diretriz. O evento será um espaço para esclarecimentos técnicos, troca de experiências e articulação entre os diferentes níveis de gestão do SUS.

A expectativa é que a nova diretriz contribua para uma atuação mais coordenada entre vigilância em saúde e atenção básica, fortalecendo o papel dos agentes na promoção da saúde e na melhoria da qualidade de vida das comunidades.

Clique aqui para acompanhar a transmissão, que será às 19h no horário de Brasília (18h em MS). Ative o lembrete e participe!

Confira o documento completo da diretriz aqui.

