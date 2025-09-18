Acessibilidade

18 de Setembro de 2025 • 19:29

Saúde

Saúde de Nioaque alerta para aumento de casos de síndrome gripal

População deve evitar automedicação e buscar atendimento em caso de sintomas

Redação

Publicado em 18/09/2025 às 17:58

Médica Camila Maiara Barbosa, do Hospital de Pequeno Porte / Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde de Nioaque está reforçando os cuidados preventivos diante do aumento de casos de síndrome gripal no município. A orientação é clara: atenção aos sinais do corpo, prevenção em primeiro lugar e busca por atendimento médico sempre que necessário.

A médica Camila Maiara Barbosa, do HPP (Hospital de Pequeno Porte), alertou para os principais sintomas — tosse, dor no corpo, febre, coriza e dor de garganta — que podem indicar tanto síndrome gripal quanto COVID-19.

“Nesses casos, a orientação é não se automedicar e procurar a unidade de saúde mais próxima para receber atendimento adequado. Enquanto isso, descanse, mantenha uma boa hidratação e utilize máscara caso esteja com sintomas, ajudando a proteger também as pessoas ao redor”, explicou.

A médica também destacou medidas simples, como higienizar as mãos, manter os ambientes ventilados e evitar contato próximo com outras pessoas ao apresentar sintomas, como formas eficazes de proteger a si mesmo e à comunidade.

A Secretaria reforça que o acompanhamento profissional é essencial para diferenciar a síndrome gripal de outras doenças respiratórias mais graves, como a pneumonia e a COVID-19.

