Saúde de Nioaque alerta para aumento de casos de síndrome gripal

Médica Camila Maiara Barbosa, do Hospital de Pequeno Porte / Divulgação

A médica Camila Maiara Barbosa, do HPP (Hospital de Pequeno Porte), alertou para os principais sintomas — tosse, dor no corpo, febre, coriza e dor de garganta — que podem indicar tanto síndrome gripal quanto COVID-19.

A Secretaria Municipal de Saúde de Nioaque está reforçando os cuidados preventivos diante do aumento de casos de síndrome gripal no município. A orientação é clara: atenção aos sinais do corpo, prevenção em primeiro lugar e busca por atendimento médico sempre que necessário.

“Nesses casos, a orientação é não se automedicar e procurar a unidade de saúde mais próxima para receber atendimento adequado. Enquanto isso, descanse, mantenha uma boa hidratação e utilize máscara caso esteja com sintomas, ajudando a proteger também as pessoas ao redor”, explicou.

A médica também destacou medidas simples, como higienizar as mãos, manter os ambientes ventilados e evitar contato próximo com outras pessoas ao apresentar sintomas, como formas eficazes de proteger a si mesmo e à comunidade.

A Secretaria reforça que o acompanhamento profissional é essencial para diferenciar a síndrome gripal de outras doenças respiratórias mais graves, como a pneumonia e a COVID-19.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!