Saúde debate o "Dia Mundial do Rim" por meio da plataforma Telessaúde MS

A SES/MS (Secretaria de Estado de Saúde) realiza nesta segunda-feira, 27, a web aula “Dia Mundial do Rim” por meio da Plataforma Telessaúde MS. O evento inicia às 10 horas e tem como público-alvo os profissionais de saúde da APS (Atenção Primária à Saúde).

Durante a transmissão serão abordados tópicos como a conscientização sobre o Dia Mundial do Rim, a importância do diagnóstico precoce e suas consequências quando tardio e as principais causas de disfunção renal e como evitá-las, o panorama nacional da situação da doença renal e a importância na identificação e manejo do paciente com lesão renal na APS.

A palestra será ministrada pelo médico do Núcleo de Telessaúde MS, Rodrigo Silva Grilo. O acesso à web aula pode ser feito através do link: https://telessaude.saude.ms.gov.br/forms/participe.

Dia Mundial do Rim

O ‘Dia Mundial do Rim’, foi estabelecido com o objetivo de informar a população sobre as doenças renais, com foco na prevenção e na inclusão de hábitos saudáveis. Em 2023, o tema da campanha é “Cuidar dos vulneráveis e estar preparado para os desafios inesperados”, no que diz respeito aos desafios enfrentados pelos serviços de saúde nos últimos anos em decorrência da pandemia de Covid-19.