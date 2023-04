Saúde e Educação de MS farão ação em escolas para combater mosquito Aedes aegypti

Diego Rosa

O Governo do Estado, por meio das Secretarias de Estado de Saúde e Educação, realiza parceria intersetorial para o desenvolvimento de ações de conscientização e combate às arboviroses (dengue, zika e chukungunya) nas escolas das redes estadual e municipal dos 79 municípios. Devido ao aumento de casos principalmente, de dengue e chikungunya, a estratégia é conscientizar os alunos para fortalecer às ações de combate e mitigar as doenças no Estado.

Para o assessor militar na SES, coronel Marcello Fraiha, a ação chega em um momento em que precisamos de todo o apoio da população, em especial das crianças e adolescentes., justamente, porque serão eles que irão reforçar essa conscientização com os pais ou responsáveis em casa.

“Nós também queremos levar essa ação para todas as escolas particulares a fim de ampliar a nossa campanha. Então, vamos trabalhar em parceria com a SED essas ações no mês de abril, em especial com o DIA D que vai acontecer no dia 20 de abril. Por isso, contamos com a participação de todos, pais, professores e os alunos”, destaca o coronel.

Para o coordenador do COGES (Coordenadoria de Gestão Escolar) da SED, Adalberto Nascimento, esta ação vai contar com todas as áreas da educação.

“Chamamos para participar as diversas áreas da Educação, desde os profissionais que cuidam dos ensinos médio, fundamental, ensino técnico, do ensino afirmativo indígenas e quilombolas, além de outras áreas para compor esse grupo técnico, juntamente com às áreas técnicas da SES para que possamos trabalhar os conteúdos e desenvolver ações estratégicas com esses estudantes para atender esta campanha de conscientização. É um momento em todos devemos participar para combater o principal vetor que é o mosquito Aedes aegypti”, declara.

Sobre a campanha

Com o retorno das aulas em fevereiro, o Governo do Estado já havia desenvolvido uma ação junto aos alunos de conscientização em alusão a campanha lançada “vença a dengue sem zum zum zum”.

A ideia foi construir uma campanha que incentivasse a população a praticar o combate efetivo contra a dengue por meio de medidas simples. A campanha traz a personagem da ‘vovó’ que representa a figura do cuidado para nós e que incentiva todos a fazerem as medidas simples de combate à dengue que muitos conhecem mais acabam não praticando no dia a dia.

Com ampla divulgação, o filme da campanha remete a filmes de sucesso no cinema, como ‘Sinais’, ‘Karatê Kid’ e o ‘O bom, o mau e o feio’, além de fazer a fusão entre a animação e a realidade do dia a dia no mesmo roteiro, com o intuito de atingir todas as faixas etárias da população para que todos se unam neste combate necessário ao mosquito da dengue.