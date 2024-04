Saúde enviou mais de R$ 140 milhões para ações emergenciais contra a dengue

Repasses mensais são parte de pacote que totaliza R$ 1,5 bilhão / Ministério da Saúde

Até o momento, o Ministério da Saúde destinou R$ 140 milhões para apoiar estados e municípios no enfrentamento da dengue e outras arborviroses . O andamento do envio dos recursos e os critérios de utilização foram debatidos, na quinta-feira, 25, durante a quarta reunião ordinária da CIT (Comissão Intergestores Tripartite) , em Brasília.

Foram contemplados com recursos os seguintes estados que declararam emergência: Acre, Amapá, Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, além de 491 municípios. Os recursos são parte do R$ 1,5 bilhão reservado para este fim.

“A gente reforça que os repasses são mensais e nós acompanhamos os planos de trabalho de estados e municípios”, destacou a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente , Ethel Maciel. A secretária acrescentou que a pasta tem trabalhado em absoluta sintonia com conselhos municipais e estaduais, em tempo hábil, para conseguir salvar as vidas dos pacientes com a doença.

O cálculo para a destinação dos recursos envolve, entre outros fatores, a quantidade de equipes, programas e serviços da área cofinanciados pela Atenção Primária dos municípios, considerando o teto federal.

A contabilidade também considera a assistência à saúde prestada pela Rede de Atenção às Urgências, tendo como referência 10% dos valores financeiros da produção ambulatorial registrada como procedimentos em ‘Caráter de Atendimento de Urgência’, no SIA/SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS), considerando a série histórica dos últimos doze meses registrados no sistema.

Vacinação

O ministério anunciou, recentemente, a expansão da vacinação contra a dengue para mais 625 novos municípios e 6 estados brasileiros: Alagoas, Ceará, Piauí, Rio Grande do Sul, Sergipe e Mato Grosso. As novas regiões serão contempladas com a quarta remessa de 986,5 mil doses que também será destinada para os municípios beneficiados nas etapas anteriores, sendo 504,6 mil destinadas aos novos municípios e 481,9 mil para regiões beneficiadas nas etapas anteriores.

A pasta destaca que o imunizante é um importante mecanismo para evitar a doença, porém, ainda não há doses suficientes fornecidas pela fabricante – não oferecendo, portanto, proteção em larga escala. A melhor maneira de combater a doença segue sendo a eliminação dos criadouros do mosquito transmissor da doença.

*Com informações do Ministério da Saúde