Saúde orienta notificação imediata de casos suspeitos de intoxicação por metanol

Ministro Alexandre Padilha / José Cruz/Agência Brasil

O Ministério da Saúde orienta os profissionais de todas as unidades do SUS (Sistema Único de Saúde) a realizar a notificação imediata de casos suspeitos de intoxicação por metanol. A declaração do ministro Alexandre Padilha foi realizada nesta terça-feira, 30, durante coletiva de imprensa na sede do Ministério da Justiça e Segurança Publica.

Desde agosto, 17 casos suspeitos relacionados ao consumo de bebida alcoólica ocorreram no estado de São Paulo. Até o final da tarde de segunda-feira, 29, três óbitos foram oficialmente atestados pelo Laboratório de Toxicologia Analítica do CIATox-Campinas (SP). A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos (como formaldeído e ácido fórmico), que podem levar ao óbito.

Essa notificação imediata é um canal direto com o Cievs (Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde) em cada um dos estados. A gente acompanha isso diariamente, para que a gente possa mais rapidamente identificar não só o que está acontecendo no estado de São Paulo, mas a identificação disso em outros estados, algum tipo de crescimento e comportamento clínico e epidemiológico anormal”, disse o ministro

De acordo com Padilha, em apenas dois meses foram registrados quase a metade dos casos de intoxicação por metanol ocorridos, em média, todos os anos no Brasil. Em um curto intervalo de tempo, os pacientes intoxicados apresentaram histórico de ingestão recente de bebidas alcoólicas destiladas em cenas sociais de consumo alcoólico, incluindo bares, e com diferentes tipos de bebida, como gim, whisky e vodka.

“Reforçar aos profissionais de saúde que a notificação é no caso suspeito, não precisa aguardar o fechamento do diagnóstico para você fazer essa notificação. Qualquer pessoa que procura um serviço de saúde, relatando sinais e sintomas, e que tem uma história de ingesta de bebida alcoólica, sobretudo de origem não conhecida por essa pessoa, em geral é num ambiente comercial, fora de casa, ou numa festa de qualquer outra pessoa, num ambiente de lazer, a pessoa tem esses dois comentários da história, já é um caso suspeito, já deve ser notificado independente da definição do diagnóstico”, explicou o ministro.

Os casos suspeitos no estado de São Paulo estão concentrados em Limeira (1 caso em investigação); São Paulo (5 casos em investigação, 6 confirmados e 1 descartado); São Bernardo do Campo (2 em investigação); Itapecerica da Serra (1 caso em investigação) e um caso em um município não identificado, com o paciente sendo tratado em Campinas.

“Nós estamos diante de uma situação anormal e diferente de tudo o que consta na nossa série histórica em relação à intoxicação por metanol no país. A entrada da Polícia Federal no plano se deve à suspeita de envolvimento de uma organização criminosa relacionada à adulteração de bebidas”, disse o ministro

“Para que o sistema funcione, alguém precisa notificar. É importante que os profissionais de saúde estejam em alerta e possam identificar precocemente os casos. Além disso, pessoas que tenham consumido álcool de procedência desconhecida e apresentem qualquer sintoma relacionado à intoxicação por metanol devem procurar imediatamente uma unidade de saúde”, enfatizou a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Mariângela Simão.

O ministro da Saúde também informou que o ministério vai publicar nesta terça-feira uma nota técnica para reforçar as orientações aos profissionais de saúde, em especial da rede de urgência e emergência, sobre protocolos de atendimento e registro em relação à intoxicação por metanol.

“Vamos reforçar com a nota técnica em relação à intoxicação exógena específica sobre o metanol, não só a definição de caso suspeito, para as vigilâncias locais, para as secretarias municipais e estaduais de todo o país, para os profissionais de saúde, quando você deve suspeitar de intoxicação de metanol, quais são os sinais, sintomas clínicos, a história de ingesta recente de bebida alcoólica, a localização, para que isso seja ainda mais apropriado, um tema como esse traz mais visibilidade para os profissionais de saúde, então detalhadamente como que é a identificação desse caso suspeito, nessa nota técnica também como administrar os antídotos que nós temos”, explicou o ministro, citando que os profissionais também podem consultar o Guia de Vigilância de Saúde do ministério sobre o protocolo de notificação de caso suspeito de intoxicação exógena.

Atualmente, o Brasil possui 32 CIATox (Centros de Informação e Assistência Toxicológica) do Brasil, que oferecem suporte para diagnóstico, manejo de intoxicações, toxicovigilância e gestão de risco químico. Em São Paulo, há 9 centros disponíveis.

Serviços de saúde

Padilha orientou a população que busque os serviços de saúde assim que tiver sintomas de intoxicação. Os principais sintomas são visão turva ou perda de visão (podendo chegar à cegueira) e mal-estar generalizado (náuseas, vômitos, dores abdominais, sudorese).

Não vá fazer qualquer medida por conta própria, não vá achar que você tem algo milagroso para uma desintoxicação, qualquer tipo de lavagem para desintoxicação. Procure um serviço de saúde, que o serviço de saúde vai ter a preocupação de te manter hidratado, dar níveis elevados de hidratação, monitorar dependendo da gravidade”, disse

“Na grande maioria dos casos, a primeira coisa que aparece é a dor, uma dor muito diferente, porque é uma dor de cólica. Então, a dor diferente do que normalmente as pessoas quando fazem ingestos de bebida alcoólica, sentem uma queimação, falam que está com azia, aquela coisa da ressaca. A dor de cólica é algo que chama muito a atenção nesses casos. Segundo, qualquer percepção de alteração visual. Essa substância que gera agressão no sistema nervoso central e por que ataca a visão? Porque pega ali o nervo óptico, que é muito próximo do sistema nervoso central”.

"Algumas pessoas começam a perceber, às vezes, algum tipo de alteração visual, começam a ver luzes, flashes e até o risco, como a gente viu em casos, de perda visual. Isso acontece de imediato? Não acontece de imediato. A pessoa não pode falar: ‘Fui lá, bebi’, e sentiu 12 horas depois. Pode ser intoxicação por metanol. Sentiu 24 horas depois, pode ser intoxicação por metanol. Dependendo do seu grau de hidratação, dependendo do seu grau de alimentação, você pode demorar um pouco mais para esse processo de liberação desses metabólitos poderem vir agredir o sistema nervoso central. Se você estiver bem hidratado, você pode estar eliminando mais rápido pela urina. Por isso que é tão importante quando começar a sentir os primeiros sinais e sintomas, a hidratação é muito importante para proteger o rim”, explicou o ministro.

Orientações

O ministro também alertou para que a população saiba a origem da bebida alcoólica que esteja consumindo.

O ideal é você só beber aquilo que você vê está sendo aberto na sua frente, o lacre sendo aberto. Se você está em um local, procure ver. Se você pede um drink que vai vir preparado, vá lá ver quem faz, como é feito, como que é a bebida, o lacre, porque tudo isso pode minimizar riscos de ações criminosas como essa. A gente sabe que isso não evita, mas pode minimizar riscos de ação como essa”, afirmou.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!