Saúde realiza 3ª reunião do Comitê Estadual de Combate às Arboviroses

Com objetivo de fortalecer as estratégias de enfrentamento a Dengue, Chikungunya e Zika em Mato Grosso do Sul, a SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da coordenadoria de Controle de Vetores, realizou a 3ª Reunião do CECA (Comitê Estadual de Combate às Arboviroses) no auditório do Imasul, em Campo Grande.

Durante o encontro foram apresentados aos 26 representantes de órgãos e entidades que compõem o CECA o Panorama Estadual das Arboviroses, o Projeto Wolbachia, Projeto Ovitrampas e ações de controle vetorial da SES.

Conforme o coordenador estadual de Controle de Vetores, Mauro Lúcio Rosário, a reunião, que aconteceu na segunda-feira (23), foi muito produtiva e o comitê pôde debater as próximas ações para controle e prevenção das arboviroses.

“A reunião foi muito positiva. Apresentamos o cenário epidemiológico e em conjunto desenvolveremos ações que possam minimizar o impacto das arbovirores”.

Participaram representantes do Ministério Público Estadual, Defensoria Pública Estadual, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do Estado, Força Aérea Brasileira, Corpo de Bombeiros Militar, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Fiocruz, Conselho Estadual de Saúde, Senar/MS, Apae Campo Grande, Sesi, Sanesul, Sesau Campo Grande, Agesul, SEAD (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), SED (Secretaria de Estado de Educação) e SES.

Para a próxima reunião, já agendada para o dia 28 de novembro, os órgãos e entidades parceiras apresentarão as ações que estão desenvolvendo em seus respectivos setores de trabalho para o combate às arboviroses.



Dia D

O Governo do Estado, por meio da SES, realizará no dia 18 de novembro a ação do ‘Dia D’ de combate às arboviroses – dengue, chikungunya e zika. A campanha tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do combate ao mosquito Aedes aegypti para a prevenção de doenças.

Com a oferta de diversos serviços para a população, o evento está previsto para acontecer no Parque Jacques da Luz, localizado no bairro Moreninha, em Campo Grande.

O ‘Dia D’ na Capital dá o start na campanha para que os outros municípios de Mato Grosso do Sul iniciem suas ações.

Arboviroses

O combate ao mosquito Aedes aegypti é de extrema importância. Além da Dengue, o mosquito também é responsável pela transmissão de duas graves enfermidades: a Chikungunya e a Zika.

Para controlar a proliferação do mosquito é preciso evitar água parada, em qualquer época do ano, mantendo bem tampado tonéis, caixas e barris de água, caixas d’agua; acondicionar pneus em locais cobertos; remover galhos e folhas de calhas; não deixar água acumulada sobre a laje; encher pratinhos de vasos com areia até a borda ou lavá-los uma vez por semana e fazer sempre a manutenção de piscinas.

Além disso, é importante trocar água dos vasos e plantas aquáticas uma vez por semana; colocar lixos em sacos plásticos em lixeiras fechadas; fechar bem os sacos de lixo e não deixar ao alcance de animais; manter garrafas de vidro e latinhas de boca para baixo; tampar ralos; catar sacos plásticos e lixo do quintal, entre outras medidas que impeçam o acúmulo de água e de sujeira.